МИД сообщил, что украинцев среди погибших в Египте нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге в Киеве заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич.

“Информации о погибших или пострадавших гражданах Украины в результате конфликта нет”, - сказал он.

По словам Зварича, по информации, которую получает МИД от местных туроператоров, акции египтян в курортных городах имеют мирный характер, и не влияют на отдыхающих.

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В то же время МИД Украины в очередной раз призывает украинцев воздержаться, по возможности, от поездок в эту страну, а тех, кто уже там находится, не участвовать ни в каких акциях, и придерживаться мер личной безопасности, а в случае возникновения проблемных ситуаций обращаться в консульские учреждения Украины в Египте.

Как сообщалось, Египет переживает в последние дни очень острый политический кризис, который вылился в столкновения на улицах разных городов страны. На минувшей неделе военные отстранили от власти президента Мухаммеда Мурси, который представлял движение "Братья-мусульмане", и назначили главой страны председателя Конституционного суда Адли Мансура.