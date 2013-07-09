Путин позвонил Януковичу
13:50, 09 июля 2013Политика
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Путин поздравил Януковича с днем рождения.
Путин поздравил Януковича
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Украины Виктора Януковича с днем рождения, сообщает пресс-служба Президента Украины.
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Во время телефонного разговора главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
Как сообщал УНИАН, сегодня Януковичу исполняется 63 года.
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