Путин позвонил Януковичу

Путин поздравил Януковича с днем рождения.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Украины Виктора Януковича с днем рождения, сообщает пресс-служба Президента Украины. По теме: Оппозиция проигнорирует день рождения Януковича, журналисты обещают сюрприз Во время телефонного разговора главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Как сообщал УНИАН, сегодня Януковичу исполняется 63 года.

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