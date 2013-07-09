Участники протеста из Врадиевки идут в Умань

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа» со ссылкой на народного депутата от партии Сергея Каплина, который принимает участие в шествии протестующих из Врадиевки.

По словам Каплина, утром участники протеста были в Головановске Кировоградской области, а вчера - в городе Первомайск Николаевской области, где оставили в РОВД свои требования.

После этого протестующие отправились в Умань, сказал депутат. Кроме того, прибавил он, группа активистов из Кировограда, желающих поддержать протестующих из Врадиевки, намерена провести массовую акцию протеста против милицейского произвола в своем городе и также отправиться пешим ходом в Киев.

Народный депутат заметил, что дополнительные колонны из протестующих также будут сформированы в Чернигове и Лубнах на Полтавщине, а также в некоторых городах Западной Украины.

Каплин сообщил, что помощь участникам шествия оказывают не только жители тех или иных населенных пунктов, а также пассажиры проезжающего мимо колонн автотранспорта. В частности, дают воду, еду.

Как сообщал УНИАН, жители Врадиевки Николаевской области отправились пешим ходом в Киев, где намерены требовать освобождения Захарченко от должности министра внутренних дел Украины и переаттестации общественными комиссиями всех работников милиции.

Участники шествия планируют 18 июля в Киеве на Майдане Незалежности начать бессрочную акцию протеста.