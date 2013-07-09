Сноуден согласился на предложение о политубежище в Венесуэле

«Как и следовало ожидать, Сноуден дал согласие на предложение Мадуро о политическом убежище. Видимо, этот вариант показался Сноудену самым надежным», — написал председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков в своем твиттере.

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Как сообщалось ранее, 6 июня президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил Сноудену политическое убежище в своей стране. Спустя три дня в Каракас от Сноудена поступил соответствующий запрос. Венесуэльские власти заявили, что теперь он сам может решить, когда именно прибыть в страну, сообщает Lenta.ru.

До этого американец направил прощения о получении убежища в 21 страну, а позднее, еще в шесть. Большинство из этих стран отказали просителю в предоставлении убежища.