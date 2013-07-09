Яценюк сказал, кто готов возглавить инициативу Тимошенко

Инициативу экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по проведению Национального круглого стола относительно евроинтеграции готов возглавить почетный президент Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам во время круглого стола “Европейская интеграция Украины: внутренние факторы и внешние влияния”, созванного Центром Разумкова в поддержку инициативы Тимошенко о созыве Национального круглого стола «Понимание ради европейского будущего», сказал лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Яценюк отметил, что Брюховецкий, как «один из лидеров общественного мнения Украины», готов возглавить процесс формирования и проведения следующих круглых столов.

«Я с большим удовольствием приму участие в круглом столе, который будет проводить господин Брюховецкий», - сказал Яценюк.

По его словам, цель таких круглых столов - в первую очередь «разъяснить, что такое Европейский Союз, какие требования стоят перед Украиной, какие вызовы перед Украиной» и какие результаты мы достигнем в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко в конце июня в статье под названием «67 рабочих дней?», размещенной на сайте «Украинской правды», предложила создать Национальный круглый стол для выполнения Украиной критериев, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Она предлагает назвать эту структуру «Национальный круглый стол «Понимание ради европейского будущего».

Полноправными участниками круглого стола должны стать: лично Президент Украины, определенные им должностные лица его администрации и правительства, председатель Верховной Рады и лидеры фракций, руководители профильных комитетов ВР, которые принимают участие в евроинтеграционных процессах, представители Венецианской комиссии, представители делегации Евросоюза, лидеры политических групп Европарламента и послы ЕС в Украине.

По убеждению Тимошенко, целесообразно пригласить к работе экс-министров иностранных дел всех украинских правительств.