В Москве на редакцию газеты напали «хулиганы с украинскими лозунгами»

Об этом УНИАН сообщили в службе информации издания.

«8 июля в 14:25 к редакции газеты «МК» со двора дома 5 (угол улицы 1905 года и улицы Костикова), выкрикивая лозунги «Слава Украине!», «Героям слава!» «Слава нации», организованно и в быстром темпе подошла толпа из нескольких десятков молодых людей», - говорится в сообщении.

По данным издания, большинство были в медицинских масках, с плакатами и файерами. Они зажгли на подходе к крыльцу «МК» файеры и намеревались проникнуть внутрь здания – «шли уверенно, с явным намерением прорваться».

Сотрудники службы безопасности бросились навстречу и закрыли входные двери в редакцию. Однако нападавшие успели закинуть горящий файер внутрь - его выбросили на улицу.

В газете заявляют, что нападающие также набросали горящих файеров перед входными дверями, и под покровом дыма быстро и организованно убежали в тот же двор, из которого вышли. Некоторые свидетели видели, как хулиганы садились в автобус.

На место происшествия были вызваны сотрудники ОВД «Пресненское». По факту произошедшего подано заявление в полицию, ведется разбирательство.

В пресс-службе московской полиции УНИАН сообщили, что не знают, кто именно напал на редакцию газеты «Московский комсомолец».

«О том, что это украинские националисты ничего сказать не могу. У нас данных о задержании нет», - сказал дежурный офицер.

При этом он подтвердил, что на телефон 02 от сотрудников охраны издательства «МК» поступило сообщение о том, что группа неизвестных в масках, имеющих при себе плакаты, пытались проникнуть к ним на объект.

По его словам, после того, как незнакомцев остановила охрана они побросали плакаты и скрылись. Проводится проверка, добавил он.