Милиция уверяет, что дело против журналистов во Врадиевке уже закрыли

В частности отмечается, что 3 июля 2013 года во Врадиевский райотдел внутренних дел обратилась жена экс-руководителя этого милицейского подразделения. Она сообщила, что четверо неустановленных лиц проникли на территорию ее домовладения, расположенного в пгт Врадиевка, и, не предъявив каких-либо документов, удостоверяющих личность, без ее разрешения начали проводить видео- и фотосъемку. Этим, по мнению заявительницы, указанные граждане вмешались в частную жизнь его семьи.

В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса это сообщение было внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

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«5 июля 2013 года следственным отделом Врадиевского РОВД по результатам проведенного предварительного расследования в указанном уголовном производстве принято решение о его закрытии на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины – в связи с отсутствием состава преступления», - отмечается в сообщении.

Такое решение принято следователями в связи с тем, что не был установлен факт нарушения работниками средств массовой информации права на частную жизнь, поскольку это преступление имеет место лишь в случае, когда лицом незаконно собирается или распространяется конфиденциальная информация о каком-либо другом лице, не дававшем разрешения на распространение персональной информации.

В сообщении также добавляется объяснение, что «такой информацией могут быть сведения о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну – в частности, информация об образовании, семейном положении, религиозности, состоянии здоровья, дате и месте рождения, имущественном положении, а также другие персональные данные».