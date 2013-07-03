Во Врадиевке задержали журналистов 1+1, ТВi и Левого берега

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, соответствующий «инцидент с участием представителей съемочных групп телеканалов «1+1» и «ТВи» имел место сегодня, 3 июля, около 14.30 часов».

В милиции утверждают, что «журналисты двух телеканалов пытались проникнуть в домовладение бывшего руководителя Врадиевского РО УМВД Украины в Николаевской области».

«Информация об указанном происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

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«Со слов жены бывшего руководителя Врадиевского РО УМВД Украины в Николаевской области, незнакомцы вошли во двор и начали стучать в окно дома. Не дождавшись ответа, мужчины открыли входную дверь и вошли в жилище именно в тот момент, когда заявительница выходила к ним. На вопрос женщины, кто они такие и что им нужно, незнакомцы представились съемочными группами центральных телеканалов и сказали, что хотят взять у нее комментарий. Женщина отказалась и позвонила по телефону в милицию», - сообщает УСО МВД и отмечает, что «все участники происшествия приглашены во Врадиевский РО УМВД в качестве свидетелей для выяснения всех обстоятельств этого дела».

Журналисты же заявляют, что они хотели пообщаться с бывшим главой райотдела Врадиевки Виталием Синицким, для чего и пришли к его дому. Постучали в калитку. Никто не открыл. Она оказалась незапертой, и журналисты зашли во двор, пишет ТСН.

Подошли к дому и постучали в дверь. Им открыла жена Синицкого и сказала, что комментариев не дает. Тогда журналисты развернулись и вышли. А тем временем ко двору подъехали милиционеры. И попросили проехать с ними в отделение. Там у журналистов взяли показания. Им инкриминируют вмешательство в частную жизнь.

Как сообщал УНИАН, с 1 по 2 июля Врадиевский районный отдел милиции в Николаевской области пикетировали несколько сотен местных жителей с требованиями задержания капитана милиции Евгения Дрыжака, на которого 29-летняя Ирина Крашкова указывает как на участника ее изнасилования.

Приказом министра внутренних дел Виталия Захарченко с должности устранен начальник Управления МВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк и уволен руководитель Врадиевского райотдела милиции.

Вечером 2 июля прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Дрыжака.

Справка УНИАН. 29-летнюю женщину во Врадиевке Николаевской области нашли на улице без одежды с признаками насилия на теле. Потерпевшая была госпитализирована в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и таксист Сергей Рябиненко.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 УК Украины (причинение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).