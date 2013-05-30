Госзембанк обещает за 5 лет обеспечить село кредитами

Об этом сообщила и.о. главы правления ПАО «Госзембанк» Светлана Скосырская в эфире программы «Национальный интерес» на телеканале БТБ.

«На первых порах у банка будет немного своих денег, со временем они будут прирастать, и сума будет увеличиваться. Но банк сможет стимулировать другие банки, для того чтобы они свои деньги вливали в сельскохозяйственную отрасль, и Земельный банк при этом будет брать на себя часть рисков. Мы планируем, что если не за год-два, то за 5 лет потребность в кредитовании сельского хозяйства в нашей стране будет полностью покрыта», - сказала она.

Светлана Скосырская отмечает, что Госзембанк благодаря сельхозпроизводителям мелкого и среднего уровней позволит развивать государственные целевые программы.

«Я думаю, что именно земельный банк даст возможность развивать приоритетные программы с помощью сельхозпроизводителей мелкого и среднего уровней - наших фермеров. Планируется, что мы будем привлекать деньги на целевые программы, которые являются приоритетными в государстве. И сейчас разрабатываем ряд кредитных продуктов, по которым будет не просто пониженная процентная ставка, но и по ней будет возмещение. Думаем, что года через 3 у нас появятся, как и в России, программы, по которым, возможно, даже погашение части кредита, если целевое использование было правильное. И если на выходе появился именно тот продукт, который необходим государству», - добавила чиновник.

И.о. главы правления ПАО «Госзембанк» также рассказала, что в будущем структура будет создавать свою лизинговую компанию, банк будет учредителем. Возможно, на это понадобится 2-3 года, но это обязательно будет. Это перспективно и необходимо, поскольку даст возможность оперативно кредитовать селян, и давать возможность им обрабатывать свои участки», - сказала она.

Напомним, что правительственное постановление о создании Госзембанка было принято 2 июля 2012 года.