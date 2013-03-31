Эксперт видит две возможности немедленно обеспечить Светлодарск теплом

Как сказал он в комментарии агентству УНИАН, нынешняя позиция руководства Минуглеэнерго по Углегорску не может не удивлять, ведь «фактически оно расписалось в том, что 12-тысячный город Донбасса с его больницами, детскими садами и т.д. оставлен на произвол судьбы после пожара на Углегорской ТЭС».

«Заявив о длительном полноценном восстановлении ТЭС «по плану», включая генерацию тепла для Углегорска, министр Эдуард Ставицкий, вместе со всем правительством «профессионалов» продемонстрировали, что не знают, каким образом в сложившейся чрезвычайной ситуации временно обеспечить жителей этого относительно малого городка теплом», - сказал Э.Соколовский.

На самом деле, по словам эксперта, существуют, по крайней мере, две возможности немедленно, в течение одних-трех суток обеспечить Углегорск теплом дешевле.

Во-первых, сказал Б.Соколовский, можно задействовать резервные передвижные котельные Вооруженных сил, а если таковых не хватает в своих ВС, то можно арендовать за рубежом, в частности в войсках НАТО.

Во-вторых, отметил он, можно использовать национальные резервы старых паровозов, которые еще должны храниться на случай непредвиденных ситуаций, а если и их не хватает - арендовать за рубежом, в частности в России.

«О таких возможностях известно каждому настоящему специалисту, который хоть когда-нибудь занимался вопросами котельных, а не назначен по региональному признаку», - заявил Б.Соколовский.

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар. Пожар был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, 8 человек госпитализированы.