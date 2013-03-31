Причины пожара на Углегорской ТЭС обещают назвать до 8 апреля

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, министерская комиссия, созданная в соответствии с приказом министра Эдуарда Ставицкого от 29 марта №136, должна до 8 апреля провести расследование с выездом на место, а также подготовить приказ относительно устранения обнаруженных нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в городе Светлодарск Донецкой области Э.Ставицкий отметил, что предварительные причины пожара на Углегорской ТЭС 29 марта будут известны сегодня вечером.

По теме: Ставицкий говорит, что Углегорскую ТЭС полностью восстановят

Премьер-министр Украины Николай Азаров создал правительственную межведомственную комиссию для установления причин этой аварии.

29 марта, о 15.15 в г. Светлодарск (г. Дебальцево) на Углегорской ТЭС ГАЭК “Центрэнерго” на втором энергоблоке возник пожар, в результате которого огнем частично повреждены технологическое оборудование и кровля здания.