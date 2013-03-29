Главное за день: обзор топ-новостей

Более подробная информационная картина дня - в нашем обзоре

СМИ: КНДР готовится к возможного ракетного удара по США

КНДР вновь приводит свои ракетные войска в состояние готовности, угрожая США.

Первый вице-премьер РФ: Украина не может претендовать на половинчатый статус в ТС

Украина не может претендовать на "половинчатый" статус в работе Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Украина в воскресенье перейдет на «летнее время»

В Украине 31 марта 2013 в 3 (три) часа по киевскому времени вводится «летнее время» переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед.

В Киеве из-за бешенства ввели карантин в Деснянском районе

«Карантин по бешенству будет снят через два месяца со дня последнего случая заболевания, при условии выполнения всех мероприятий, предусмотренных комплексным планом и действующей инструкцией" О мероприятиях по борьбе с бешенством животных"».

В ближайшие дни Украину засыплет снегом и зальет дождями

Завтра, 30 марта, в Украине ожидается изменение погоды: ночью и утром сильный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, днем ​​мокрый снег с переходом в дождь.

Партия регионов отчиталась, что в прошлом году было 325 миллионов дохода

Об этом говорится в финансовом отчете партии, опубликованном в «Правительственном курьере»

Уволенный за плохую уборку снега чиновник стал главным по чрезвычайным ситуациям в Киеве

В феврале Рюмшин был уволен с должности председателя Святошинской РГА

Регионалы собирают подписи за отставку свободовца с должности вице-спикера

Фракция Партии регионов собирает подписи за отставку Кошулинского с должности вице-спикера Верховной Рады.

Аваков: Суд в Италии освободил Романюка из-под ареста

Бывшего кандидата в народные депутаты от «Батькивщины» Виктора Романюка, арестованного в Италии, по решению суда освободили миланской тюрьмы

Свободу кипрским капиталам не вернут еще с месяц

Власти Кипра признали, что жесткий контроль над капиталом останется в силе дольше, чем ожидалось, однако пообещали отменить его в течение месяца

В Донецкой области горит Углегорская ТЭС (видео)

Площадь распространения огня на кровле Углегорской ТЭС ориентировочно составляет 1,5 тыс. кв. метров. Найдено тело одного погибшего.

Дефицит госбюджета Украины за январь-февраль перевалил за 2 миллиарда

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Тягнибок в Тернополе призывал к восстанию

Выступая на митинге "Вставай, Украина!", он отметил, что нельзя уже украинской нации терпеть обкрадывания, унижения и обман от нынешней власти.