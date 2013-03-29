Главное за день: обзор топ-новостей
Снегопады возвращаются в Украину. Романюка в Италии освободили из-под стражи. Оппозиция призывает к восстанию.
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СМИ: КНДР готовится к возможного ракетного удара по США
КНДР вновь приводит свои ракетные войска в состояние готовности, угрожая США.
Первый вице-премьер РФ: Украина не может претендовать на половинчатый статус в ТС
Украина не может претендовать на "половинчатый" статус в работе Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
Украина в воскресенье перейдет на «летнее время»
В Украине 31 марта 2013 в 3 (три) часа по киевскому времени вводится «летнее время» переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед.
В Киеве из-за бешенства ввели карантин в Деснянском районе
«Карантин по бешенству будет снят через два месяца со дня последнего случая заболевания, при условии выполнения всех мероприятий, предусмотренных комплексным планом и действующей инструкцией" О мероприятиях по борьбе с бешенством животных"».
В ближайшие дни Украину засыплет снегом и зальет дождями
Завтра, 30 марта, в Украине ожидается изменение погоды: ночью и утром сильный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, днем мокрый снег с переходом в дождь.
Партия регионов отчиталась, что в прошлом году было 325 миллионов дохода
Об этом говорится в финансовом отчете партии, опубликованном в «Правительственном курьере»
Уволенный за плохую уборку снега чиновник стал главным по чрезвычайным ситуациям в Киеве
В феврале Рюмшин был уволен с должности председателя Святошинской РГА
Регионалы собирают подписи за отставку свободовца с должности вице-спикера
Фракция Партии регионов собирает подписи за отставку Кошулинского с должности вице-спикера Верховной Рады.
Аваков: Суд в Италии освободил Романюка из-под ареста
Бывшего кандидата в народные депутаты от «Батькивщины» Виктора Романюка, арестованного в Италии, по решению суда освободили миланской тюрьмы
Свободу кипрским капиталам не вернут еще с месяц
Власти Кипра признали, что жесткий контроль над капиталом останется в силе дольше, чем ожидалось, однако пообещали отменить его в течение месяца
В Донецкой области горит Углегорская ТЭС (видео)
Площадь распространения огня на кровле Углегорской ТЭС ориентировочно составляет 1,5 тыс. кв. метров. Найдено тело одного погибшего.
Дефицит госбюджета Украины за январь-февраль перевалил за 2 миллиарда
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
Тягнибок в Тернополе призывал к восстанию
Выступая на митинге "Вставай, Украина!", он отметил, что нельзя уже украинской нации терпеть обкрадывания, унижения и обман от нынешней власти.