Перемирие в Олешках завершилось: Лубинец раскрыл подробности гуманитарной миссии

В ходе миссии Украине, в частности, удалось вернуть тела погибших граждан.

1 ноября в 22:59 по киевскому времени официально завершилось перемирие между Украиной и РФ в районе Олешек. Об этом во время брифинга рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает корреспондент УНИАН.

"У нас был режим тишины 5 суток, 19 часов и 59 минут. У нас есть подтверждение, что и РФ, и Украина выполнили все взятые на себя обязательства в рамках проведения этой гуманитарной миссии", – рассказал Лубинец.

Он добавил, что во время перемирия были проведены репатриационные мероприятия по вывозу тел погибших гражданских лиц и военных из Олешковской больницы.

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"В течение этих дней репатриационные мероприятия проводились в Олешках и прилегающих территориях. В ходе репатриации были собраны тела погибших, как военных, так и гражданских. Сейчас у нас есть договоренность с российской стороной, что все погибшие, чьи родные проживают в Украине, будут доставлены в Украину. Мы проводим репатриацию ежемесячно. Тела наших героев, погибших при защите нашей страны, возвращаются российской стороной", – сказал Лубинец.

Кроме того, по словам Лубинеца, Украина вернула из Олешек 105 животных. Среди них, в частности, были собаки, кошки и 4 попугая.

"Мы понимали, насколько это деликатный вопрос. И здесь все было заранее проработано, в том числе и отдельные специальные средства для транспортировки. И сейчас в Украине отдельная общественная организация "You Are Animals" взяла на себя заботу о домашних питомцах", – добавил Лубинец.

Перемирие в Олешках: что известно

Ранее СМИ сообщали о том, что в оккупированных Россией Олешках до сих пор остаются люди, которые хотели бы выехать на подконтрольную Украине территорию. Впрочем, отмечают СМИ, они не могут этого сделать. В частности, журналисты рассказали историю местной волонтерки Аллы Лыхман-Малиш, которая не смогла покинуть Олешки, поскольку ей не разрешили эвакуировать десятки кошек и собак, о которых она заботится.

Между тем Sky News отмечает, что РФ использовала перемирие в Олешках для того, чтобы перебросить в этот регион тяжелую технику, оружие и боеприпасы. Кроме того, по данным издания, российские войска в период перемирия обходили здания и искали подвалы для обустройства новых позиций.

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