СМИ: КНДР готовится к возможному ракетному удару по США

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ночь на пятницу приказал привести ракетные войска КНДР в состояние готовности к возможному удару по континентальной части США и американским военным базам в Южной Корее и в Тихом океане, передает агентство Рейтер со ссылкой на северокорейские СМИ.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын подписал данный приказ на совещании с высокопоставленными военными, передает РИА Новости.

Как отмечает ЦТАК, согласно приказу, стратегические ракеты вооруженных сил КНДР должны быть готовы в любой момент ударить по территории США и их военным базам в Южной Корее, на Гуаме и на Гавайских островах.

По мнению агентства Рейтер, очередной виток напряженности на Корейском полуострове связан с использованием американским военным командованием стратегических бомбардировщиков-"невидимок"В-2 в ходе совместных учений с Южной Кореей. Во вторник Пхеньян уже заявлял о повышении степени боевой готовности своих ракетных и артиллерийских частей, которые якобы способны нанести удары по американским военным объектам. До этого СМИ сообщили о полетах в ходе учений стратегических бомбардировщиков ВВС США В-52, способных нести ядерное оружие

В начале марта Северная Корея в знак протеста против проведения учений США и Южной Кореи отказалась от всех соглашений с югом полуострова о ненападении и денуклеаризации, а также прекратила действие соглашения о перемирии, которое было заключено 50 лет назад. Кроме этого КНДР выступила с угрозой нанести ядерный удар по территории США.