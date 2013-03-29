Аваков: Суд в Италии освободил Романюка из-под ареста

Об этом народный депутат Украины об «Батькивщины» Арсен Аваков написал в Facebook.

“Несколько минут назад мы получили на руки решение. В ближайшие сутки Виктор будет на свободе”, - сообщил А.Аваков.

Как сообщал УНИАН, 28 марта на своей странице в Facebook А.Аваков сообщил, что на два дня летит в Италию, чтобы помочь в защите В.Романюка.

22 марта стало известно, что оппозиционер В.Романюк, который был конкурентом провластного кандидата от Партии регионов Татьяны Засухи на парламентских выборах, задержан в Милане по представлению украинских правоохранительных органов.

По данным МВД, в отношении В.Романюка открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение в особо крупных размерах чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

В.Романюк на выборах в ВР победил Т.Засуху с отрывом почти в 10 тысяч голосов, однако после ряда судебных разбирательств Центризбирком признал недействительными результаты выборов в округе № 94.