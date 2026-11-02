'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоят 100 долларов в понедельник

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,87 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 2 ноября, вырос на 9 копеек и составляет 45,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 40 копеек и составляет 51,60 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,29 гривни, а евро – по курсу 50,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4599 грн. 100 евро обойдутся в 5160 грн.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в понедельник остался без изменений и составляет 45,87 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 53 копейки и составляет 51,81 гривни.

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Нацбанк установил на 2 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,35 гривни за доллар. То есть национальная валюта укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Что касается евро, курс гривни не изменился. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник был установлен на уровне 50,68 гривни за один евро, то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

Курс доллара в банках 2 ноября снизился на 2 копейки и составил 46,02 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 45,28 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составил 51,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 50,54 гривни за евро.

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