В Тернополе Тягнибок призвал к восстанию

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на митинге, он отметил, что хватит уже украинской нации терпеть обворовывание, унижение и обман от нынешней власти.

«Пора восстать, время пришло! Мало, что вы сегодня так многочисленно пришли, в Киеве на аналогичной акции протеста нас должно быть значительно больше. Поэтому расскажите о том, что вы сегодня услышали, своим знакомым, студенты, расскажите своим друзьям, одногруппникам. Лишь благодаря давлению общества мы можем сегодня добиться каких-то изменений. Ведь очевидно, что действий парламентской оппозиции маловато, чтоб изменить систему власти и устранить негативные последствия трехлетнего правления режима Януковича», – сказал О. Тягнибок.

Митинг происходил возле памятника Степану Бандере, который установлен напротив облгосадминистрации.

Во время митинга лидер «Батькивщины» Ярсений Яценюк призвал всех присутствующих развернуться и помахать тем людям, которые сейчас смотрят на акцию из окон ТОГА. Когда люди стали махать, в некоторых окнах им тоже стали махать в ответ.

«Вы видите, там есть такие же, как и мы, искренние украинцы. Нам просто нужно устранить эту бандитскую власть», – заметил после этого А.Яценюк.

В Тернополе в пешем шествии от символической могилы воинов Украинской Повстанческой Армии к памятнику Степану Бандере, где состоялось вече, приняли участие около 10 тысяч человек. На самом вече количество людей уменьшилось из-за ветреной, прохладной погоды, мелкого снега, переходящего в дождь.

Как сообщал УНИАН, 14 марта оппозиция начала акцию “Вставай, Украина!”, которая будет длиться два месяца.

Основное требование оппозиции - отставка Президента Виктор Януковича.

Оппозиция на этой неделе проводит акции “Вставай, Украина!” в трех городах Украины: Ивано-Франковске - в четверг, в Тернополе — в пятницу, в Черновцах — в субботу.

В Ивано-Франковске, по данным милиции, на акцию собрались около трех тысяч человек. По данным участников акции, в митинге приняли участие около 10 тысяч человек.

Как сообщили УНИАН в ОСО УМВД Украины в Тернопольской области, в акции приняли участие 1,5 тысячи граждан, хотя заявленное количество участников составляет 15 тысяч человек.