Сотни ракет и тысячи дронов: Игнат рассказал, чем РФ наносила удары по Украине в октябре

Он отметил, что в октябре Россия запустила по Украине около полутора сотен баллистических ракет.

В октябре этого года Россия запустила по Украине более 4000 реактивных дронов, полторы сотни баллистических, 80 крылатых и авиационных ракет. Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, в октябре Россия применила почти 360 "Бандероль/Дань-Т" для нанесения ударов по Украине, а также 4740 обычных дронов, то есть "Шахеды", "Герберы" и "Пародии" и более 4000 реактивных БПЛА. Такова статистика за октябрь.

"Что касается ракет: баллистических – около полутора сотен было применено противником, а также 80 крылатых и авиационных ракет", – сказал Игнат.

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При этом он добавил, что значительная часть российских крылатых ракет и дронов была сбита.

"Что касается баллистических ракет, вы понимаете, что ситуация не такая, как хотелось бы: нам, конечно, не хватает перехватчиков для систем Patriot. Имеются в виду ракеты PAC-3", – отметил представитель Воздушных сил.

Он отметил, что в течение двух последних дней противник провел массированные атаки – было задействовано более тысячи БПЛА, в первую очередь это были дроны с двигателем внутреннего сгорания, то есть так называемые старые обычные "Шахеды".

По его словам, противник атаковал этой ночью 193 ударными БПЛА типа Shahed, из них 75 были реактивными. Было сбито/подавлено 154 вражеских БПЛА типа Shahed, из них 58 реактивных. Он отметил, что дроны двигались через центральную территорию Украины в сторону западных областей. Представитель Воздушных сил сообщил, что в основном под ударами противника находилась критическая инфраструктура.

Атаки на Украину – что известно

Как сообщал УНИАН, Россия все активнее применяет "Бандероль" – относительно дешевое новое оружие, которое несет меньший боезаряд, чем обычные крылатые ракеты, но может заставить Украину использовать те же ограниченные и дорогостоящие средства ПВО для его перехвата.

Издание Euronews отмечало, что впервые зафиксированный в Украине весной 2025 года, "Бандероль" становится все более распространенным средством российских атак.

Это устройство, также известное как S8000, представляет собой небольшой беспилотный боеприпас с реактивным двигателем, сочетающий в себе черты крылатой ракеты и ударного беспилотника с реактивным двигателем.

В статье поясняется, что ракетодрон значительно дешевле и оснащен меньшей боеголовкой, чем обычная крылатая ракета, но для его сбивания могут потребоваться те же сложные системы противовоздушной обороны.

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