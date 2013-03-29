В Донецкой области во время ликвидации пожара на Углегорской ТЭС спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"В 17.29 при гашении пожара обнаружено тело погибшего", - подчеркнули в пресс-службе, отметив, что сейчас ликвидация огня продолжается.

Площадь распространения огня на кровле Вуглегорской ТЭС ориентировочно составляет 1,5 тыс. квадратных метров.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"29 марта в 15:15 в г. Светлодарск (г. Дебальцево) на Углегорской теплоэлектростанции ГАЭК «Центрэнерго» на втором блоке произошло возгорание оборудования, которое перетирает уголь в пыль. Затем огонь распространился на кровлю здания на площади ориентировочно 1500 кв. м", - говорится в сообщении ГСЧС.

Силами спасательных подразделений из задымленной среды спасено 10 человек.

К тушению пожара привлечено 27 единиц основной и специальной техники Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.