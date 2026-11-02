Когда Украина может получить истребители Gripen от Швеции: Игнат назвал сроки

Кроме того, он сообщил, что достигнуты договоренности со Швецией о получении истребителей Gripen версии Eco.

Украина ожидает, что в первой половине 2027 года получит самолеты Gripen из Швеции. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Отвечая на вопрос, когда обещанные истребители Gripen из Швеции могут поступить в Украину, Игнат отметил, что это уже не обещания, а задокументированные факты. По его словам, эти самолеты должны поступить в первой половине 2027 года.

По словам представителя Воздушных сил, проходящие обучение летчики "положительно относятся к этим самолетам". Кроме того, многие пилоты в Украине хотят летать на них.

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"Сейчас мы ожидаем эту первую поставку, которая должна состояться. Это будет версия самолетов, которые уже были в эксплуатации, то есть C/D, то есть версия Charlie Delta. Но уже есть договоренности с Королевством Швеция о том, что следующие новые поколения версии Eco, я имею в виду Gripen, тоже будут доступны для нашего государства", – сказал Игнат.

Он сообщил, что этот самолет довольно неплохой, неприхотливый и обладает очень хорошими характеристиками:

"И, соответственно, летный час этого самолета довольно экономичен. Поэтому этот самолет очень нравится. Я не могу сейчас сказать, когда именно и как, но, конечно, мы ожидаем не только сам самолет, но и ракеты к нему, потому что самолет без ракет ничего не будет стоить. Нужно вооружение".

Самолеты Gripen

Как сообщал УНИАН, проект Gripen стартовал в 1980-х годах для нужд ВВС Швеции. Основной идеей была возможность быстрого реагирования в условиях потенциальной войны с СССР. Требовался универсальный самолёт для перехвата, нанесения ударов по наземным целям и ведения разведки, способный работать с плохо подготовленных или коротких взлётно-посадочных полос и даже с автомобильных дорог.

В целом самолёт Gripen классифицируется как истребитель 4-го (ранние версии) и 4,5-го (поздние версии) поколения. Фактически он является конкурентом F-16, но со своими особенностями.

Gripen – однодвигательный многоцелевой истребитель. Версии C/D имеют максимальную скорость около 2 Махов (более 2,1 тысячи км/ч), боевой радиус – примерно 800–1300 км в зависимости от миссии и вооружения. Самолет оснащается турбореактивным двигателем Volvo RM12, созданным на базе американского General Electric F404.

Одной из главных особенностей Gripen является низкая стоимость эксплуатации и быстрое обслуживание. По данным Saab, повторная подготовка самолета к вылету занимает менее 10 минут для миссий перехвата и менее 20 минут для ударных миссий. При этом обслуживание может выполнять небольшая группа техников.

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