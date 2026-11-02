Возле Чернобыльской АЭС заметили необычные грибы: в чем их особенность (фото)

Его плодовые тела обычно имеют диаметр всего 0,5–1 см и напоминают миниатюрные чашечки или бокалы.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали необычный гриб – круцибул.

"Круцибул – гриб, который прячет свои сокровища… Знакомьтесь – круцибул, представитель грибного мира, который удивляет своим необычным строением", – говорится в сообщении заповедника.

По словам специалистов, эти грибы, растущие в лесу, похожи на крошечные бокалы.

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Как отмечают исследователи, этот гриб является особенным. Его плодовые тела обычно имеют всего 0,5–1 см в диаметре и напоминают миниатюрные чашечки или бокалы. В углублении расположены перидиолы – маленькие округлые образования, содержащие споры. Их может быть около 10–15 в каждом плодовом теле.

Отмечается, что круцибул можно встретить с лета до поздней осени, а в теплую зиму – даже в январе. Растет он на гнилых ветках и стволах, сухих растительных остатках, соломе и других органических материалах. Встречается в лесах, парках, садах и даже на лугах.

"Круцибул считается несъедобным, поэтому любоваться им лучше просто на природе", – подчеркивают ученые.

Чернобыльский заповедник – интересные новости

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнаружили гриб, не похожий на другие – это пиронема, гриб, появляющийся на пепелищах.

По словам специалистов, после лесного пожара территория выглядит ужасно – деревья обуглены, растительность уничтожена, почва покрыта пеплом. Однако природа постепенно восстанавливается – одними из первых организмов, появляющихся на пепелищах, могут быть грибы пиронемы – вид, приспособленный к жизни после пожаров.

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