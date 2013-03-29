Партия регионов отчиталась, что в прошлом году получила 325 миллионов дохода

Об этом говорится в финансовом отчете партии, опубликованном в «Урядовому кур’єрі» (№59 от 29 марта 2013 г.).

В частности, безвозмездная финансовая помощь, добровольные пожертвования и членские взносы составили 324,993 млн грн в общей сумме доходов.

Сумма расходов составила почти 315,387 млн грн. В частности, расходы, связанные с выполнением уставных заданий составили почти 307,441 млн грн, в том числе, расходы на формирование избирательного фонда Партии регионов – почти 217,976 млн грн.

Расходы на содержание аппарата партии составили 7,946 млн грн.

При этом, в отчете об имуществе ПР за 2012 год указывается, что остаточная стоимость основных средств, малоценных материальных необоротных активов и нематериальных активов по состоянию на 31 декабря 2012 года составляла почти 1,939 млн грн.