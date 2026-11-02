Эвакуация гражданских из оккупации станет системной: Лубинец озвучил подробности

Он отмечает, что при Омбудсмене будет создан отдельный центр.

На базе института Омбудсмена будет создан отдельный Центр возвращения гражданских лиц Украины из российских тюрем и с временно оккупированных территорий. Об этом на пресс-конференции сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, гуманитарная миссия в Олешках показала, что в Украине недостаточная координация усилий по возвращению гражданских заложников, находящихся в российских тюрьмах, а также гражданских лиц, находящихся на временно оккупированной территории Украины.

"Пройдя этот путь как лично, так и вместе с командой омбудсмена в Украине, и с нашими коллегами из разных стран, я принял решение и сегодня официально заявляю, что на базе нашего учреждения будет создан отдельный Центр возвращения гражданских лиц Украины", – подчеркнул Лубинец. При этом он добавил, что у них уже есть "подобный пилотный проект" – Центр защиты прав ребенка.

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Лубинец также рассказал, что он договорился с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой о том, что стороны, по меньшей мере, раз в месяц будут присылать дополнительную помощь гражданским в этом регионе.

"Не реже одного раза в месяц, чтобы действительно все, что нужно для выживания граждан, которые приняли личное решение остаться в Олешках, - чтобы они имели хоть какие-то элементарные вещи", - добавил Лубинец.

Гуманитарная операция в Олешках

Как сообщал УНИАН, первая леди США Мелания Трамп заявила, что в рамках гуманитарной миссии во время перемирия в Олешках в Херсонской области было эвакуировано почти 800 человек. Это значительно меньше, чем остаточное население города и окрестностей, которое оценивается в несколько тысяч человек.

В частности, СМИ сообщают, что в оккупированных Олешках и окрестных селах до сих пор остаются люди, которые хотят эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, но не могут этого сделать из-за страха фильтрации, отсутствия средств или сложных и опасных маршрутов из-за заминированных дорог. Среди тех, кто не смог уехать, есть волонтер, которая после ранения отказалась от эвакуации, поскольку ей не разрешили забрать с собой всех 70 животных, о которых она заботится.

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