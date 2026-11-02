Лисы заходят во дворы, а волки бегают возле школ: Волынь страдает от нашествия хищников

В Шацкой общине лисы забираются во дворы и крадут домашнюю птицу, а волков замечают возле школ и на улицах сел.

В Шацкой общине на Волыни дикие животные все чаще появляются вблизи человеческих жилищ. Лисы крадут домашнюю птицу, устраивают норы в заброшенных домах и почти не боятся людей, а волков замечали даже на территории школ и центральных улицах сел. Местные власти просят областные службы определить, как бороться с этой проблемой. О ситуации рассказал секретарь Шацкого поселкового совета Богдан Тимошук, пишет"Вечерний Свитязь".

По его словам, лисы настолько привыкли к людям, что могут подходить к ним на расстояние нескольких метров и даже не пытаются убежать. Дикие животные регулярно появляются на частных дворах, крадут кур и гусей.

"Я живу в собственном доме, у меня нет такого дня, чтобы на территории домохозяйства не было лисы. Когда я даже пытаюсь ее прогнать, она не убегает. Она смотрит на меня, и мы стоим друг от друга метров пять", – рассказал чиновник.

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Лисиц замечают не только на окраинах, но и в центре Шацка. В одном из заброшенных домов животное даже вырыло нору и вывело лисят.

Одной из возможных причин такой ситуации Тимошук называет укрепление государственной границы. Раньше дикие животные могли свободно мигрировать между Украиной, Беларусью и Польшей, однако теперь их пути перекрывают ограждения и противотанковые рвы.

Волков замечали возле школы во время уроков и на центральной улице села

Не менее тревожная ситуация сложилась с волками. В прошлом году один из хищников забрел на территорию школы в селе Пулемец, когда там шли уроки.

Еще одного волка засняли на видео во время пробега по центральной улице села Мельники. Животное не реагировало даже на сигналы автомобилей.

Местные жители опасаются, что дикие хищники могут представлять опасность для людей и домашних животных.

В общине предлагают отстреливать хищников

По словам Богдана Тимошука, одним из возможных способов регулирования численности хищников является отстрел. Однако из-за военного положения, ограничений по безопасности и близости жилых домов организовать такие мероприятия непросто.

Право на отстрел имеют егеря Шацкого национального природного парка, представители лесного хозяйства и местной организации охотников. Однако, как утверждает чиновник, никто не спешит брать на себя ответственность.

Для проведения таких мероприятий необходимо оформлять документы и отчитываться за использованные патроны. Кроме того, работать приходится вблизи жилых домов.

"Чтобы прогнать лису, ее нужно отстрелить. Других методов нет. Прогнать – она вернется. Сегодня единственный метод – это отстрел", – считает Тимошук.

В то же время областные службы могут организовывать раскладку приманок с вакциной против бешенства. Однако эта мера не решает проблему появления хищников во дворах и вблизи людей.

Областные власти обещали определить алгоритм действий, но решения пока нет

Богдан Тимошук поднял эту проблему во время оперативного совещания в Волынской областной военной администрации. Тогда исполняющий обязанности начальника ОВА Роман Романюк пообещал провести отдельную встречу с соответствующими службами, чтобы определить порядок реагирования.

Однако, по словам секретаря поселкового совета, по состоянию на 29 октября конкретных решений еще не принято.

Тимошук предлагает привлечь к обсуждению егерские службы, охотников, Госпродпотребслужбу, военных и пограничников. Они должны определить участки, где можно проводить отстрел, ответственных лиц и порядок информирования населения.

В частности, община могла бы заранее предупреждать жителей о проведении таких мероприятий, чтобы те не посещали опасные территории. Военные и пограничники также должны знать, откуда могут раздаваться выстрелы.

"Этот вопрос можно решить за два-три месяца", – убежден секретарь Шацкого поселкового совета.

Отдельное беспокойство вызывает распространение бешенства среди диких животных. В середине октября в селе Песча бешенная лиса покусала собаку и поросенка, а также набрасывалась на хозяев.

Новости экологии – самое интересное

Как сообщал УНИАН, в селе Литовеж на Волыни местный житель обустроил ферму со страусами, павлинами и декоративными курицами. Игорь Мусий бесплатно принимает посетителей, а в будущем хочет расширить хозяйство и создать пространство для отдыха военных и ветеранов.

Шесть страусов он приобрел еще до начала полномасштабной войны. Тогда мужчина мечтал организовать контактный зоопарк, где люди могли бы не только увидеть животных, но и пообщаться с ними. Также он хотел завести лошадь, чтобы посетители могли кататься верхом.

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