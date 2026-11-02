Цены на топливо в США накануне выборов приблизились к историческому максимуму

Администрация Трампа пошла на радикальные меры, временно отменив санкции на импорт российского дизельного топлива.

Средние цены на автомобильное топливо в США во время второго президентского срока Дональда Трампа почти достигли исторического рекорда среди всех предыдущих администраций. Особенно существенно выросли цены на дизельное топливо, сообщает Financial Times.

По состоянию на начало ноября 2026 года средняя стоимость дизельного топлива в США выросла примерно на 70% по сравнению с прошлогодними показателями и составляет около 6,30 доллара за галлон (1,66 доллара за литр).

Это немного ниже исторического рекорда в 6,53 доллара (1,73 доллара за литр), установленного в сентябре. Средняя стоимость дизельного топлива при нынешней администрации составляет 4,339 доллара (1,15 доллара за литр) за галлон против 4,076 доллара (1,08 доллара за литр) при предыдущем президенте.

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Средняя цена на бензин в США по состоянию на начало ноября составляет около 4,20 доллара за галлон (1,11 доллара за литр).

После возвращения Трампа в Белый дом цены выросли более чем на треть. В то же время нынешняя цена на бензин все еще не превысила рекордный максимум в 5,02 доллара за галлон (1,33 доллара за литр), зафиксированный при президентстве Байдена после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

По подсчётам, средняя стоимость галлона бензина за время второго президентского срока Трампа превысит 3,46 доллара (0,91–0,92 доллара за литр). Этот показатель побьет предыдущий рекорд средней цены на топливо, установленный при президентстве Джо Байдена.

Подорожание энергоносителей ускорило инфляцию в США. Индекс цен на личные потребительские расходы в сентябре вырос до 3,6% против 2,6% на момент вступления Трампа в должность.

По результатам опросов, 56% американских избирателей считают, что их финансовое положение ухудшилось. Недовольство экономической ситуацией создает дополнительные риски для кандидатов от Республиканской партии на промежуточных выборах в Палату представителей и Сенат, которые состоятся 3 ноября, даже в штатах с традиционно высокой поддержкой республиканцев.

Почему растут цены на топливо

Одной из главных причин резкого роста цен на энергоносители стала военная операция США против Ирана, начатая в феврале. В ответ Тегеран заблокировал движение танкеров через Ормузский пролив. Дополнительное давление на мировой рынок топлива оказали удары по нефтеперерабатывающим предприятиям на Ближнем Востоке, а также последствия украинских атак на российские НПЗ.

Трамп считает, что военная операция была необходима для сдерживания ядерной программы Ирана, а после завершения боевых действий цены на топливо начнут снижаться. Представители Белого дома также отмечают, что с учетом инфляции стоимость топлива при президентстве Байдена была выше.

Меры по сдерживанию цен

На фоне роста цен администрация Трампа прибегла к ряду чрезвычайных мер. В частности, власти США ослабили экологические и логистические ограничения, а также призвали губернаторов временно приостановить взимание местных акцизов на топливо.

Администрация Трампа пошла на радикальные шаги, временно отменив санкции на импорт российского дизельного топлива. В рамках договоренностей на первом этапе предусмотрены поставки на американский и другие международные рынки 300 тысяч тонн дизельного топлива. В ноябре 2026 года планируется отправить ещё 500 тысяч тонн, а на следующем этапе – дополнительный миллион тонн.

Аналитики сомневаются, что такие объемы смогут повлиять на стабилизацию цен. Кроме того, возможности поставок будут оставаться ограниченными из-за повреждений российских нефтеперерабатывающих заводов.

Дополнительное недовольство американцев вызвали финансовые результаты нефтяных гигантов Exxon и Chevron, которые отчитались о почти рекордной совокупной квартальной прибыли в размере 25,3 млрд долларов.

Рынок топлива – последние новости

Greenpeace обнаружила семь танкеров, которые транспортируют около 288 тысяч тонн российского дизельного топлива для дальнейшей поставки на рынок США. Поставки дизельного топлива из РФ происходят в условиях усиленной секретности. Ранее Владимир Путин подписал указ, ограничивающий обнародование информации об экспорте нефти и других энергоресурсов.

Одним из главных препятствий для реализации договоренностей могут стать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее Украина временно приостановила атаки на российские НПЗ после давления со стороны администрации Трампа. В то же время, как отмечает The Wall Street Journal, после промежуточных выборов в США Киев может возобновить удары с большей интенсивностью.

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