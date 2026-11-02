На Волыни нашли загадочное озеро, где водятся только сомы: как туда попасть

Среди полесских лесов Волыни спряталось Лисовское озеро, где, по словам местной блогерши, почти вся рыба – сомы.

Среди полесских лесов на Волыни расположено Лесовское озеро, в котором, по наблюдениям местных жителей, почти не осталось другой рыбы, кроме сомов. Водоем находится недалеко от села Лесовое Маневичской общины и привлекает любителей рыбалки, спокойного отдыха и прогулок вдали от популярных туристических маршрутов.

Об озере рассказала волынская блогерша Наталья Оксенюк. Во время осеннего путешествия она показала не только водоем, но и интересные места, которые встречаются по дороге.

Лесовское озеро, где во время рыбалки в основном клюют сомы

Главной остановкой маршрута стало Лисовское озеро, которое также называют Лисовским. Оно расположено среди лесного массива примерно в четырех километрах от села Лесовое Камень-Каширского района.

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Водоем известен как место для рыбалки и отдыха на природе. Однако больше всего блогершу удивило количество сомов. По ее словам, именно эта рыба сейчас преобладает в озере.

"Я могу вам точно сказать, что здесь водятся только сомы. Кроме сомов, здесь просто реально больше ничего нет. Возможно, здесь когда-то была другая рыба, но когда появились эти сомы... Закидываешь удочку – и только сомы", – рассказала Оксенюк.

Во время прогулки женщина также обратила внимание на то, насколько отступила вода. По ее наблюдениям, раньше береговая линия простиралась значительно дальше, за пределы пирса, а теперь часть территории, которая была под водой, оказалась на суше.

Несмотря на обмеление, озеро остается живописным. Относительно прозрачная вода, осенние краски леса и тишина создают атмосферу уединения.

Площадь Лисовского озера составляет 23,75 гектара, объем воды – около 330 тысяч кубометров, а максимальная глубина достигает 2,5 метра. В то же время в научных источниках приводятся и меньшие показатели площади водоема.

Озеро также известно залежами сапропеля – органических донных отложений, которые образуются на дне водоемов. Здесь можно порыбачить, а окружающие леса придают местности особый полесский колорит.

Хутор Лоше, "Сто дубов" и домик с забором, украшенным чашками

Дорога к озеру стала для Натальи Оксенюк отдельным приключением. Одной из первых остановок блогерши был хутор Лоше. Там она показала старенькую избушку, которую фотографирует во время каждой прогулки по этой местности.

Особое внимание привлекает забор дома, украшенный подвешенными чашками. Эта деталь придает домику необычный и уютный вид.

Далее путешественница посетила место, которое называет "Сто дубов". Местные жители знают его также как "Николая" или "К Николаю".

Среди раскидистых дубов обустроили небольшую зону отдыха со столиком и скамейками. Рядом есть выкопанный пруд, а неподалеку – остатки старой хижины.

Как рассказала блогерша, когда-то здесь стоял добротный деревянный дом. Его разобрали и перевезли на Свитязь, где он сейчас служит домиком для отдыха. На освободившееся место привезли другой дом, однако этой весной на него упало сухое дерево.

Помимо дубов, в этой местности растет много грабов. Осенью деревья особенно красивы, а лесную тишину время от времени нарушает лишь дождь.

У озера есть лесной колодец и старое сооружение с датой 1960 года

Еще одной остановкой на маршруте стало обустроенное место отдыха недалеко от Лисовского озера. Здесь есть беседка, место для костра и колодец.

По словам Натальи Оксенюк, вода в колодце остается даже несмотря на общее снижение уровня воды в водоемах. Летом она особенно вкусная и прохладная.

Во время прогулки блогерша также наткнулась на старое инженерное сооружение. Возле насыпной дороги проходят отводные каналы, а на одной из конструкций сохранилась отметка с датой – 1960 год.

Воды в канале уже нет, однако осталась труба, напоминающая о бывшей системе водоотвода.

Дорога к Лесовскому озеру проходит через болота и холмы

Путешествие оказалось не короткой прогулкой. По дороге встречались лесные пейзажи, осенние деревья и места, где растет клюква.

Само озеро расположено в местности, где природные препятствия затрудняют путь к воде. Часть маршрута пролегает через заболоченные участки и холмы.

Благодаря этому водоем сохраняет атмосферу отдаленного полесского уголка, где можно побыть наедине с природой.

Новости с Волыни – самое интересное

Как сообщал УНИАН, в Шацкой общине на Волыни дикие животные все чаще появляются вблизи человеческих жилищ. Лисы крадут домашнюю птицу, устраивают норы в заброшенных домах и почти не боятся людей, а волков замечали даже на территории школ и центральных улицах сел. Местные власти просят областные службы определить, как бороться с этой проблемой.

Местные жители опасаются, что дикие хищники могут представлять опасность для людей и домашних животных.

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