Цены на медь пошли вверх: сколько уже стоит 'красный' металл

На металл оказали влияние смягчения рыночных тенденций в технологическом секторе и снижения опасений по поводу роста цен на нефть.

Медь начала снова расти после достижения самого низкого уровня за неделю. Замедление падения акций технологических компаний и снижение цен на нефть ослабили опасения мирового экономического роста..

Издание Bloomberg пишет, что по состоянию на 12:10 по киевскому времени на Лондонской бирже металлов цена на медь выросла на 0,7 % - до 14 246 долларов за тонну после падения на 1,4 % 30 октября, завершив третью неделю падения подряд. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 14,25 доллара.

Большинство азиатских и европейских акций выросли вместе с фьючерсами на американские акции на фоне возобновления аппетита к риску, в то время как цены на нефть снизились на фоне сообщения о том, что президент США Дональд Трамп хочет дать больше времени на дипломатические переговоры с Ираном, прежде чем принимать решение о возобновлении атак.

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В течение последних двух месяцев медь торговалась в относительно узком диапазоне около 14 500 долларов, при этом инвесторы отслеживали неопределенности по ряду направлений, включая устойчивость расходов на искусственный интеллект, перспективы введения США пошлин на рафинированную медь и риск военной эскалации на Ближнем Востоке.

Медь также находит некоторую поддержку в признаках ограничений производства на рудниках. В прошлом квартале объемы добычи в Чили упали до самого низкого уровня как минимум за два десятилетия, и в следующем году страна прогнозирует лишь умеренное восстановление.

"Медь сталкивается со структурными проблемами со стороны предложения, что обеспечивает устойчивый потенциал роста цен до тех пор, пока мировой экономический рост остается устойчивым", – указали аналитики Jefferies Financial Group.

Что касается цен на медь в Украине, то, по данным Metal Monitor, 2 ноября медь принимают в среднем по 476,88 гривни за килограмм, а на бирже цена установлена на уровне 651,25 грн.

Цены на медь - последние новости

26 октября медь продолжила дешеветь после падения на предыдущей неделе на фоне усиления давления на акции компаний, связанных с ИИ. Дело в том, что медь широко используется в строительстве центров обработки данных и развитии энергетической инфраструктуры, необходимой для работы систем ИИ.

28 октября металл торговался вблизи максимального уровня за две недели, пока трейдеры готовились к решению Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.

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