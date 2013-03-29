В Донецкой области горит Углегорская ТЭС (видео)

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, в 15.14 в диспетчерскую службу поступила информация о возгорании на Углегорской теплоэлектростанции.

Подразделения ГУ ГСЧС выехали на вызов по повышенному номеру. Из опасной зоны уже выведены 10 человек. В настоящий момент продолжается ликвидация возгорания. Масштабы и причины пожара устанавливаются.

Напомним, Углегорскую ТЭС эксплуатирует Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго».