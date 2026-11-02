США и Иран обвалили цены на нефть

Рынки учли в ценах риск дальнейшей эскалации напряжённости на Ближнем Востоке до конца года.

Цены на нефть в понедельник, 2 ноября, снизились более чем на 3% после того, как иранские и катарские чиновники провели третий день подряд переговоров по достижению соглашения о прекращении американо-израильской войны против Ирана, сообщает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 3,43 доллара, или 3%, до 110 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 100,62 доллара за баррель, что на 3,50 доллара, или 3,4%, меньше.

До этого нефть марки Brent завершила октябрь на самом высоком уровне за последние шесть месяцев на фоне опасений, что конфликт между США и Ираном может вновь обостриться после промежуточных выборов в США, которые состоятся во вторник, 3 ноября.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил 1 ноября, что целью "продолжающихся и продвигающихся" переговоров является продолжение консультаций с катарскими посредниками, добавив, что Тегеран готов "как к обороне, так и к дипломатии".

Переговоры проходят на фоне атак на нефтяные танкеры, проходящих через Ормузский пролив, что приводит к росту мировых цен на энергоносители и транспортных расходов. В октябре Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти по сравнению с сентябрем, несмотря на атаки йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, на её энергетическую инфраструктуру.

Рынки уже учли в ценах риск дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке до конца года. Верхний предел роста цен на рынке составит 120 долларов за баррель, отмечают аналитики.

Страны-экспортеры нефти 1 ноября оставили декабрьские целевые показатели добычи без изменений, подтвердив ожидания, что дальнейшие корректировки политики не произойдут до следующего года.

Цены на топливо – последние новости

Соглашение президента США Дональда Трампа с РФ о поставках российского дизельного топлива на американские рынки не привело к снижению цен. Напротив, стоимость дизельного топлива выросла с 6,28 доллара за галлон (75,53 гривни за литр) до 6,35 доллара за галлон (76,37 гривни за литр).

Президент Владимир Зеленский отметил, что война на Ближнем Востоке оказывает гораздо большее влияние на цены на топливо, чем атаки на российские НПЗ. Он привел данные о том, что доля России в мировом экспорте в настоящее время составляет около 2,2%, поэтому ее влияние практически равно нулю.

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