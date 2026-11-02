В Киеве частично остановились метро, ​​фуникулер и трамваи, - КГГА

В столице наблюдаются значительные колебания напряжения.

Сегодня, 2 ноября, в Киеве из-за отсутствия электроснабжения временно приостановили движение поездов на части "красной" и "зеленой" линий метро, а также фуникулера и скоростного трамвая, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На "зеленой" линии между станциями "Осокорки" – "Червоный хутор" и на наземном участке "красной" линии движение поездов временно приостановлено из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания", – говорится в сообщении.

В КГГА также отметили, что на "красной" линии в настоящее время поезда курсируют между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". В то же время "синяя" линия работает в обычном режиме.

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Кроме того, в "Киевпастранс" сообщили, что из-за отсутствия электроснабжения временно приостановлено движение фуникулера.

"Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая и на просп. Отрадном", – отмечается в сообщении.

В пресс-службе "Киевского метрополитена" сообщили, что движение поездов на "красной" линии метро возобновлено в обычном режиме. Поезда курсируют между станциями "Академгородок" – "Лесная".

Там также добавили, что поезда возобновили движение на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" - "Красный хутор".

Таким образом, метрополитен работает в обычном режиме.

Транспорт Киева – последние новости

27 октября в столице в результате вражеской атаки были повреждены инфраструктура метрополитена и Южный мост. Из-за этого движение поездов ограничили на "красной" и "зеленой" линиях метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях.

23 октября в Киеве станция метро "Черниговская" частично возобновила работу после российской атаки. Ранее сообщалось, что там пострадали фасад, платформенная зона, пути, контактная рельса и системы электроснабжения и управления движением.

Ранее в связи с ночными атаками россиян на Южный мост движение транспорта по нему было полностью перекрыто с обеих сторон. Ограничения коснулись и других столичных мостов.

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