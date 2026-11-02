Доверие к Binance падает: что происходит после рекордной кражи криптовалют в истории

В конце октября рынок криптовалют подвергся крупнейшей хакерской атаке за всю историю.

Трейдеры сохраняют доверие к крупнейшей в мире криптовалютной бирже Binance, несмотря на то, что она потеряла 6,3 миллиарда долларов в ходе масштабной хакерской атаки, сообщает Reuters.

В то же время крупные инвесторы, вероятно, будут более осторожно относиться к криптовалютам на фоне повышенного внимания к рискам безопасности. 1 ноября, когда Binance частично возобновила возможность вывода средств, чистый отток средств с биржи за 9,5 часа составил 3,64 млрд долларов.

Объемы вывода средств – один из первых показателей уровня доверия к бирже. В Binance сообщили, что чистый отток составил 2,1% от общего объема активов. Аналитики охарактеризовали его как относительно незначительный.

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"Наш главный приоритет сейчас – обеспечить безопасность платформы. После этого пользователи смогут вывести свои средства, а Binance – возобновить работу", – отметила со-генеральный директор Binance И Хэ.

Биткоин и другие криптовалюты также стабилизировались. Объемы торгов на рынке выросли.

"Этот инцидент (хакерская атака, – УНИАН) пока не вызвал массовой паники или масштабного одновременного оттока средств", – отметил старший исследователь финансовой компании HashKey Group Тим Сан.

Binance, которая заявляет о более чем 335 миллионах пользователей по всему миру и среднесуточном объеме торгов цифровыми активами и деривативами на уровне 95 млрд долларов, пытается успокоить клиентов.

"После первоначального всплеска объемы вывода средств сократились и стабилизируются", – сообщили в Binance в соцсети X.

В компании отметили, что 1 ноября на платформу поступил 1 млрд долларов депозитов, тогда как объем оттока средств составил около 4,6 млрд долларов.

Трейдеры рассказали Reuters, что пока не собираются закрывать свои счета на Binance.

"Я бы не стал выводить из Binance абсолютно все средства, поскольку централизованные биржи и в дальнейшем играют важную роль в обеспечении ликвидности, торговли и доступа к рынку", – отметил вице-президент Азиатской ассоциации Web3 AI Джей Ко.

Пользователь Binance Райан Тан также сказал, что не спешит выводить средства с платформы.

После падения до самого низкого уровня за шесть недель 30 октября биткоин в течение выходных восстановил позиции. В понедельник его стоимость превысила 78 тысяч долларов. Ethereum также подорожал после падения до минимума за два месяца.

Хакерская атака на Binance – главные новости

Вечером 29 октября крупнейшая криптобиржа подверглась хакерской атаке. В Binance заявили, что компенсируют нанесённый ущерб. Для этого компания привлекла 6 млрд долларов из собственной корпоративной казны, страхового фонда и резерва, предназначенного для покрытия убытков в результате нарушений безопасности.

31 октября ФБР сообщило, что за атакой стоит хакерская группировка TraderTraitor, поддерживаемая властями Северной Кореи. Исследователи характеризуют её как опытную и высокопрофессиональную группировку, деятельность которой помогает финансировать оружейные программы страны.

Аналитики полагают, что масштабы и характер атаки на Binance могут затормозить приток инвестиций в криптовалюты. Подобные инциденты традиционно снижают уровень доверия к централизованным криптоплатформам и способны временно сдержать приток нового капитала в индустрию.

Из-за взлома Binance рынок криптовалют резко пошел на спад – биткоин впервые за более чем месяц подешевел до 77 тысяч долларов. Пострадали и другие криптовалюты. Ethereum 30 октября потерял около 5% стоимости, так же как и Solana. Цена XRP снизилась примерно на 7%. В то же время токен BNB криптобиржи Binance подорожал на 3,4%, частично компенсировав потери в 7,6%.

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