В Олешках остаются люди, которые хотят уехать: среди них волонтер с 70 животными

Среди них – раненая волонтерка Алла Лихман-Малиш, которая отказалась от эвакуации, поскольку ей не разрешили забрать 70 животных, находящихся под её опекой: 30 кошек и 40 собак.

В оккупированных Олешках в Херсонской области до сих пор есть люди, которые хотят уехать на подконтрольную Украине территорию, но не могут этого сделать. Среди них – волонтерка Алла Лихман-Малиш, которая заботится о десятках собак и кошек. Женщина отказалась от эвакуации, поскольку ей не разрешили забрать с собой всех животных, находящихся под её опекой. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на осведомлённую собеседницу.

Как отмечает издание, из Олешек удалось вывезти не всех лежачих людей. Часть местных жителей побоялась возможной фильтрации в России. Кроме того, не все жители окрестных сел смогли добраться до места эвакуации из-за заминированных дорог.

Наталья Григорьевна, жительница села Подлесное, расположенного в четырех километрах от Олешек, рассказала, что узнала о возможности выезда из города благодаря радио.

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По её словам, в селе осталось всего шесть человек, а уцелевших домов было всего два. Остальные дома сгорели. Несмотря на опасность, местные жители специально шли по заминированным дорогам, чтобы добраться до места эвакуации.

"Мы слушали радио, знали, что будет (эвакуация людей – УНИАН). Олешки разминировали, а мы шли по минам. Специально шли, чтобы уехать. Нас осталось в селе шестеро человек. В селе только два дома целые, всё сгорело. Мы давно хотели (уехать – УНИАН), но у нас не было денег, не за что", – рассказала Наталья.

Раненая волонтерша отказалась от эвакуации без 70 собак и кошек

Среди тех, кто хотел покинуть оккупированную территорию, но не смог, – волонтер Алла Лихман-Малиш. Женщина заботится о собаках и кошках, оставшихся в Олешках.

Недавно стало известно, что волонтер получила ранение на так называемой "трассе смерти" – дороге от Олешек до соседнего села Раденск. Несмотря на мины и дроны, жители города ходят по этому маршруту за продуктами.

Сейчас Алла Лихман-Малиш находится в больнице. От эвакуации женщина отказалась, поскольку ей не разрешили забрать с собой всех животных, о которых она заботится. Речь идет о 70 подопечных: 30 кошках и 40 собаках.

Перемирие в Олешках: что предшествовало

Как сообщал УНИАН, режим тишины в Херсонской области, действовавший с 27 октября по 1 ноября, завершился. В течение установленного периода стороны соблюдали взятые на себя обязательства.

Первая леди США Мелания Трамп, организовавшая операцию, заявила, что в рамках гуманитарной миссии во время перемирия в Олешках было эвакуировано почти 800 человек.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что самому пожилому человеку, эвакуированному из оккупированных Олешек, – 94 года, самому молодому – чуть больше года, также вместе с людьми вывезли их домашних питомцев.

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