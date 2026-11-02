Встреча Трампа, Путина и Си в Китае под вопросом: в Кремле сделали заявление

В то же время Песков не исключил двустороннюю встречу Путина и Трампа.

Кремль в настоящее время готовит встречу диктатора Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

В то же время трехсторонняя встреча Путина, Си и президента США Дональда Трампа пока находится под вопросом. По словам Пескова, конкретных договоренностей между Москвой, Пекином и Вашингтоном по этому поводу пока нет. Он отметил, что программа встреч Путина на этом саммите еще готовится.

В то же время Песков заявил, что Трамп может встретиться с Путиным в двустороннем формате на этом саммите, если оба будут находиться в Шэньчжэне в это время. В каком формате это будет – просто короткий разговор или полноценные переговоры, – Песков не уточнил.

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Что касается встречи Путина и Си Цзиньпиня, то на ней, по словам Пескова, запланирован "широкий круг вопросов". В частности, стороны должны обсудить свои отношения и сотрудничество, а также обменяться мнениями о международной ситуации.

Встреча Путина, Трампа и Си: что известно

Напомним, по данным The Wall Street Journal, инициатором встречи лидеров Китая, США и РФ был именно кремлевский диктатор Путин. Журналисты отмечали, что Путин предложил эту встречу во время телефонного разговора с Трампом, когда РФ и США договорились о закупке российского дизельного топлива.

Как рассказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Пекин не заинтересован во встрече с Москвой и Вашингтоном для обсуждения путей прекращения войны в Украине. По его словам, в Китае заявляют, что война в Украине – это европейский конфликт, и в его урегулировании должны участвовать сами европейцы.

О том, что на встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина не должен подниматься вопрос о войне в Украине, ранее подчеркивал и президент Владимир Зеленский. Он заявлял, что для заключения соглашения за столом переговоров должны присутствовать те страны, которые являются сторонами конфликта.

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