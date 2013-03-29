Первый вице-премьер РФ: Украина не может претендовать на половинчатый статус в ТС

Об этом сообщает РИА Новости.

"На днях мы получили письмо от Украины о формате ее участия в Таможенном союзе. Но членство не может быть половинчатым, оно должно быть полным", - сказал он, выступая на конференции, посвященной вопросам интеграции Киргизии в Единое экономическое пространство.

Россия предлагает Украине вступить в ТС. Результатом такого сотрудничества, в частности, может стать снижение цены на газ для Украины. Киев заявляет, что планирует постепенно присоединяться к некоторым правилам ТС, однако на сегодня вопрос о вступлении страны в это объединение не стоит.

Ранее президент Украины Виктор Янукович заявлял, что Украине интересна экономическая интеграция с Таможенным союзом, и Киев продолжает искать модель сотрудничества с этим объединением. Он также допускал возможность сотрудничества Украины с Таможенным союзом в статусе наблюдателя.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что участие Украины в Таможенном союзе в формате "3+1"невозможно. При этом он допускает, что Украина может сотрудничать с Таможенным союзом в статусе наблюдателя.