Телескоп NASA может упасть на Землю уже через несколько дней: спасти его не удалось

Запустили этот телескоп еще в 2004 году для изучения гамма-всплесков и сверхновых.

Уже в пятницу, 6 ноября, на Землю может упасть космический телескоп Swift NASA. Попытка спасти аппарат с помощью специального робота провалилась, и теперь он продолжает снижаться. По прогнозам Космических сил США, падение ожидается в ближайшие дни, пишет Index.

Масса телескопа составляет около 1,5 тонны. По словам главного исследователя миссии Брэда Ценко, большая часть аппарата сгорит в атмосфере. Однако некоторые детали из вольфрама, который плотнее свинца, могут достичь поверхности Земли. Предположительно, обломки упадут в океан, но потенциальная зона падения также охватывает отдельные районы Африки, Австралии, Индии, Юго-Восточной и Южной Америки.

Телескоп Swift был запущен 20 ноября 2004 года для изучения мощнейших космических явлений – гамма-всплесков и сверхновых. За 22 года работы он обнаружил более 2000 гамма-всплесков и наблюдал за 1400 взрывающимися звездами, а также кометами, астероидами и черными дырами.

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В последние годы повышенная солнечная активность ускорила снижение орбиты аппарата. Год назад NASA поручило компании Katalyst Space провести спасательную операцию. Для этого разработали трехрукого робота Link, однако ему не удалось приблизиться к телескопу ближе чем на 12–15 километров. В сентябре сам робот упал на Землю.

После прекращения спасательной миссии Swift продолжал наблюдения, но к концу октября его орбита стала слишком низкой для стабильной работы. В результате системы телескопа отключили.

Swift играл важную роль в астрономии: он быстро наводился на внезапные космические события и передавал сигналы другим обсерваториям, включая Hubble и James Webb, для более детального изучения. Ученые теперь ищут способ восполнить потерю аппарата и надеются, что его опыт поможет создать новое поколение космических телескопов.

В космосе зафиксировали загадочный 7-часовой сигнал: что известно

Астрономы обнаружили рекордный гамма-всплеск, который длился около семи часов (25 тысяч секунд). Сигнал был зарегистрирован телескопом NASA Fermi 2 июля 2025 года. Ученые предполагают, что причиной редкого явления стало слияние гелиевых звезд, при котором черная дыра поглощает одну из них изнутри.

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