Клинтон вспомнил, как Трамп предлагал вредные законы ещё 25 лет назад

Клинтон заявляет, что Трамп не понимает, как устроена экономика.

Бывший президент США Билл Клинтон резко раскритиковал Дональда Трампа за эгоцентричные проекты, управленческую некомпетентность и политику, ориентированную на собственные интересы. С соответствующими обвинениями он выступил во время предвыборного митинга в поддержку кандидата в Сенат от штата Миссисипи.

По словам Клинтона, любой, кто претендует на пост сенатора, должен заботиться о том, чтобы люди могли построить достойную жизнь. Однако, как говорится в его выступлении, это "далеко от взглядов президента Трампа". Клинтон отметил, что порой он едва узнает страну, которую любит. В частности, он упомянул то, что назвал "эго-проектами" Трампа.

"Я видел это недавно. Он хочет построить парк над мостом, который перекроет вид на Вашингтонское национальное кладбище с другой стороны улицы", – рассказал Клинтон.

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По его словам, такой проект обойдется в огромные деньги, потому что для Трампа он должен быть больше, чем аналогичные объекты.

Клинтон также упомянул высокие цены на бензин как прямое следствие, по его мнению, недостаточно продуманной атаки на Иран. Отдельно он рассказал о многолетней зацикленности Трампа на таможенных тарифах. Клинтон отметил, что знает Трампа около 25 лет, и уже тогда было понятно, что тот не понимает законов экономики.

По его словам, Трамп считал, что, обложив весь импорт высокими пошлинами, США смогут таким образом наполнять бюджет и отказаться от внутренних налогов. Клинтон рассказал, что тогда ему пришлось объяснить Трампу, что импортеры "просто так не проглотят" пошлины и просто заложат их в конечную цену, которую заплатят американские потребители.

"А он, как и сейчас, не слышал того, чего не хотел слышать", – вспоминает Клинтон.

В заключение Клинтон вновь вернулся к личностному мотиву в действиях действующего президента.

"Трамп думает в основном о себе", – заявил он.

В качестве примера он привёл идею Трампа переименовать знаменитый Кеннеди-центр только потому, что его отремонтировали во время президентского срока Трампа.

Критика в адрес Трампа

Как писал УНИАН, бывший президент США Барак Обама резко раскритиковал Дональда Трампа, назвав его второй срок "двумя годами хаоса, жестокости и коррупции". Он также обвинил администрацию в некомпетентности и втягивании страны в войну с Ираном.

Также мы приводили заявление сенатора-республиканца Тома Тиллиса, который считает, что Владимир Путин манипулирует американским президентом и что США пожалеют об ослаблении санкций и импорте российского дизельного топлива. Он также выразил обеспокоенность возможными ограничениями военной помощи Украине.

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