Повредила ли военным атака на приложение 'Воздушная тревога': Игнат дал ответ

В настоящее время работа приложения возобновляется.

Ночью 2 ноября российские хакеры атаковали приложение "Воздушная тревога", но сейчас его работа восстанавливается. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Повлияло ли это на работу Сил обороны? Конечно, нет. В штатном режиме работали Воздушные силы и все составляющие Сил безопасности и обороны", – подчеркнул он.

По его словам, это приложение не принадлежит Воздушным силам, но они предоставляют ему достоверную информацию, чтобы население было в курсе того, что происходит, какие типы угроз находятся в воздухе, в частности БПЛА, реактивные дроны и крылатые ракеты.

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Игнат отметил, что работа приложения возобновляется, к этому привлечена его команда и сотрудники Минцифры. Он говорит, что на работу Сил безопасности и обороны сбои в приложение не влияют, потому что "это разные вещи", ведь есть еще системы оповещения ГСЧС, страницы Воздушных сил в социальных сетях. По его словам, именно там стараются как можно быстрее сообщать об угрозах со стороны баллистических и крылатых ракет.

Кибератака на приложение "Воздушная тревога"

Как сообщал УНИАН, вечером в воскресенье, 1 ноября, украинцам, пользующимся приложением "Воздушная тревога", поступили уведомления о якобы ядерной опасности или угрозе уличных боев. Воздушные силы ВСУ официально опровергли такую угрозу.

Украинцы уже ответили россиянам на атаку. Жителям различных регионов РФ тоже начали поступать уведомления об угрозе. В Министерстве чрезвычайных ситуаций России официально заявили, что на их приложение была совершена кибератака.

Приложение "Воздушная тревога" постепенно возобновляет работу после кибератаки. В частности, на карте уже отображаются желтый и красный уровни опасности, то есть есть актуальная информация о дроновой или ракетной угрозе. Пользователи снова получают push-уведомления о тревогах. В то же время отображение целей на карте временно приостановлено.

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