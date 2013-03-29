Оппозиция в Тернополе митингует без Кличко - он слег с температурой

В Тернополе проходит акция оппозиции “Вставай, Украина!”

Как передает корреспондент УНИАН, более 10 тысяч участников акции проходят маршем по центральным улицам города.

В мероприятии принимают участие лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок и председатель парламентской фракции ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк. Лидер партии УДАР Владимир Кличко не участвует в акции “Вставай, Украина” в Тернополе.

Как объяснил журналистам во время брифинга О.Тягнибок, “вчера во Франковске мы с ним (В.Кличко - УНИАН) расстались, когда у него была температура 39,6. Человек действительно болен, его нет по объективной причине”.

Он также отметил, что в рядах оппозиции нет каких-то разногласий.

“Сейчас власть будет говорить, что Кличко нет из-за того и сего. На самом деле он вчера с нами принимал участие в акции “Вставай, Украина!” в Ивано-Франковске, а сегодня не смог прибыть в Тернополь по состоянию здоровья”, - сказал О.Тягнибок.

Как сообщает пресс-служба Тернопольской областной организации ВО «Свобода», "участники марша требуют отстранить от власти криминально-олигархический украинофобский режим Януковича".

По их данным, в марше также принимают участие народные депутаты-свободовцы Алексей Кайда, Олег Сиротюк, Михаил Головко, Олег Гелевей, Валерий Черняков, городской председатель Тернополя свободовец Сергей Надал и депутаты местных советов от оппозиционных сил.

От символической могилы воинов Украинской Повстанческой Армии участники акции двинулись к памятнику Степану Бандере, где состоится вече. По дороге люди скандируют: «Бандера, Шухевич – Герои Украины!», «Бандитам – тюрьмы!», «Революция!», «Януковича – долой!», «Украина – превыше всего!», «Банду – долой!».

Впереди колонны участники держат плакаты с надписями: «Вставай, Украина – сегодня, национальная революция - завтра!», «Бандера, Шухевич – наши герои, они воевали за нас с тобой!», «Мы – на своей, Богом данной земле!», «Слава героям УПА!», «Остановим диктатуру!».

В то же время, как сообщили УНИАН в ОСО УМВД Украины в Тернопольской области, в акции принимают участие 1,5 тысячи граждан, хотя заявленное количество участников составляет 15 тысяч человек.

Охрану правопорядка осуществляют 50 работников милиции.

Как сообщал УНИАН, 14 марта оппозиция начала акцию “Вставай, Украина!”, которая будет длиться два месяца.

Основное требование оппозиции - отставка Президента Виктор Януковича.

Оппозиция на этой неделе проводит акции “Вставай, Украина!” в трех городах: Ивано-Франковске - в четверг, в Тернополе — в пятницу, в Черновцах — в субботу.

В Ивано-Франковске, по данным милиции, на акцию собралось трех тысяч человек. По данным участников акции, в митинге приняли участие около 10 тысяч человек.

28 марта Тернопольский окружной административный суд на основании иска облгосадминистрации запретил участникам акции протеста «Вставай, Украина!» блокировать помещения или препятствовать работе облгосадминистрации, а также управлений СБУ, милиции и областной прокуратуры.