Справятся с любой игрой: названы самые мощные Android-смартфоны в мире

Разрыв между первым и вторым местом совсем крошечный.

Бенчмарк AnTuTu представил список самых производительных смартфонов на Android по итогам октября 2026 года. В этом месяце лидирующие позиции заняли устройства на базе нового флагманского чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Первое место в обновленном рейтинге досталось Honor Win 2 с результатом 4 958 339 баллов. Red Magic 12 Pro+ набрал 4 956 846 баллов и отстал всего на 1493 балла – по результатам тестов флагманы показали почти одинаковую производительность.

Оба смартфона работают на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, но используют разные системы охлаждения. Honor Win 2 получил активную систему с двумя воздушными каналами: первый непосредственно отводит тепло от процессора, а второй соединен с испарительной камерой VC. В Red Magic 12 Pro+ вместо установки дополнительного вентилятора компания применила инновационную двухконтурную систему жидкостного охлаждения.

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Третью позицию занял iQOO 16, также работающий на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Отдельное внимание здесь производитель уделил игровым возможностям: устройство получило экран с частотой обновления 165 Гц и фирменный игровой чип Q4 собственной разработки.

В десятку также попали Xiaomi 18 Fold, OnePlus 16, Honor Magic 9 Pro Max, Vivo X500 Pro Max, Oppo Find X10 Pro Max, Honor Win RT 2 и iQOO 15 Ultra.

Кроме того, топ-10 составили среди среднебюджетных смартфонов, где все десять позиций заняли устройства на базе MediaTek.

Xiaomi 15T стал главным выбором экспертов среди недорогих Android- смартфонов с хорошей камерой. Аппарат предлагает качественную съемку, мощный процессор и яркий OLED-экран, а его цена начинается от 429 евро.

УНИАН писал, что недорогой Android-смартфон проработал 32 часа подряд и попал в Книгу Гиннесса. Гаджет из доступной ценовой категории получил батарею BlueVolt с огромной емкостью 10 000 мАч.

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