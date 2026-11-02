РФ начала бить по Украине новой 'Герберой': в ГУР раскрыли, что умеет этот дрон

Противник применяет усовершенствованную версию с боевой частью весом до 25 кг.

Российские войска начали использовать модернизированный беспилотник "Гербера-2", который может преодолевать до 1200 км, именно такой обнаружили на побережье Балтийского моря в Польше – Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало его 3D-модель, данные о конструкции и электронных компонентах на портале War&Sanctions.

Как сообщает пресс-служба ГУР, изначально "Герберы" разрабатывались как ложные цели для истощения украинской противовоздушной обороны, первые модификации выполняли разведывательные функции или использовались как дроны-камикадзе.

"Противник существенно доработал беспилотные аппараты "Герберы", которые изначально разрабатывались как ложные цели для перегрузки противовоздушной обороны. Первые версии имели модификации "Разведчик" и "Камикадзе", но оставались довольно простыми и недорогими аппаратами", – рассказали в ГУР.

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Речь идет о том, что они имели относительно простую конструкцию и были недорогими. Однако впоследствии их оснащение стало приближаться к оснащению значительно более дорогих беспилотников типа "Герань". В частности, на них устанавливают навигационные системы "Комета", mesh-модемы и камеры на гимбальных подвесах.

"Недавно враг начал применять увеличенную версию "Герберы", – подчеркивают разведчики.

Речь идет о том, что новая увеличенная версия имеет размах крыльев три метра и фюзеляж длиной 2,6 метра. Благодаря топливному баку объемом 63 литра ее заявленная дальность полета достигает 1200 км. Внутри бак разделен на отдельные секции, что должно обеспечивать стабильность беспилотника во время маневров.

Аппарат оснащен двухцилиндровым двухтактным двигателем, который фактически представляет собой половину двигателя от "Герани-2". Его производство локализовано в российской Алабуге.

В образце, исследованном ГУР, обнаружили осколочно-фугасную зажигательную боевую часть ОФЗБЧ-10 весом 10 кг, а также отдельные мешки с зажигательной смесью. В то же время, согласно заявленным российской стороной характеристикам, "Гербера-2" способна нести боевую часть массой до 25 кг.

Электронное оборудование дрона включает обновленный полетный контроллер, 12-канальную систему "Комета", mesh-модем китайской компании Shenzhen Sinosun Technology Co., Ltd и новый блок обработки видео "Сосиска". Последний создан на базе китайского микрокомпьютера Coke Pi.

"Испытанный образец имел двойную IP-камеру, закрепленную на фюзеляже над топливным баком и предназначенную для обнаружения перехватчиков. Также установлено наличие версий с курсовыми IP-камерами и камерами с трехосевыми подвесами", – говорится в сообщении.

Среди компонентов "Герберы-2" больше всего деталей китайского производства – восемь. Еще четыре компонента изготовлены американскими компаниями.

В ГУР отмечают, что увеличение запаса топлива и дальности полета может свидетельствовать о расширении географии применения этих беспилотников за пределы Украины. Именно "Герберу-2" с боевой частью обнаружили в середине сентября на побережье Балтийского моря в Польше.

Мир беспилотников: последние новости

Напомним, 15 сентября неизвестный беспилотник приблизился к американской базе противоракетной обороны в Редзикове, что в Поморском воеводстве Польши. Сообщалось, что вместо того, чтобы обезвредить или сбить его, военные позвонили по номеру экстренной службы 112.

Министерство обороны Польши подтвердило информацию о пролете дрона вблизи американского военного объекта – в ведомстве заверили, что обнаруженный объект был гражданским беспилотным аппаратом, который не представлял угрозы для базы и всё время находился под наблюдением военных систем противовоздушной обороны.

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