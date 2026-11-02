Аварийные отключения электричества распространяются по Украине: где нет электроэнергии

Чрезвычайные отключения электроэнергии ввели, в частности, в Киеве и Киевской области.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщает "Укрэнерго".

"Предварительно обнародованные графики отключений в регионах, где введены аварийные отключения, на данный момент не действуют", – отметили в компании, добавив, что аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Как сообщает ДТЭК, экстренные отключения электроэнергии по распоряжению "Укрэнерго" введены в Киеве и Киевской области.

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"В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", – говорится в сообщении.

Графики аварийных отключений ввели в Полтавской области. Соответствующее распоряжение НЭК "Укрэнерго" поступило в 8:48, сообщили в Полтаваоблэнерго.

В Житомирской области 2 ноября также ввели графики аварийных отключений.

"В целях безопасности и защиты ваших устройств отключите от розеток оборудование, чувствительное к скачкам напряжения", – отметили в Житомиробленерго.

В Сумской области в 08:47 по распоряжению НЭК "Укрэнерго" вновь ввели графики аварийных отключений для всех 10 очередей потребителей, сообщили в Сумыоблэнерго.

В Черниговской области также ввели графики аварийных отключений. Ограничения для всех 10 очередей потребителей ввели в Нежинском и Прилуцком районах.

Сообщается также о применении графиков аварийных отключений в Черкасской области.

"В связи с последствиями предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 2 ноября с 08:52 в Черкасской области введены графики аварийных отключений (ГАО) по команде НЭК "Укрэнерго". Также продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО)", – отметили в Черкассыоблэнерго.

Как сообщил Харьковский городской совет, из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры в Харькове ввели аварийные отключения электроэнергии. Соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения.

Удары РФ по Украине – последние новости

В ночь на 2 ноября Россия совершила массированную атаку на Украину с помощью беспилотников. По информации Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили 193 ударных и имитационных беспилотника.

Под российскими ударами, среди прочего, оказались Одесса и Одесская область (в частности, южные районы региона). Есть раненые, более 10 населенных пунктов остались без электроснабжения. Утром начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Одессе российские удары пришлись на объекты инфраструктуры.

Ранее энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявлял, что из-за недавнего удара по одной из столичных ТЭЦ киевляне вынуждены оставаться без электроэнергии по 16–18 часов в сутки. По его словам, российские войска повредили открытые распределительные устройства, поэтому восстановление электроснабжения может затянуться на длительное время. В то же время эксперт заверил, что атака не повлияет на начало отопительного сезона.

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