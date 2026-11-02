Большой генерации в Киеве не осталось, прогнозы по свету делать невозможно, - эксперт

Россия хочет сорвать начало отопительного сезона в столице.

В Украине участились отключения света. По всему Киеву продолжительность отключений достигает 16–18 часов в сутки. Вечером в пятницу российские оккупанты нанесли удар по энергообъекту в столице, после чего начались проблемы с энергоснабжением, водоснабжением и связью.

На этом проблемы для Киева не заканчиваются – враг стремится оставить людей также и без тепла, предупреждает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Эксперт рассказал УНИАН, почему так долго нет света в домах киевлян, кто в Украине под угрозой самых длительных отключений, есть ли смысл в графиках, если они не действуют, и как киевские власти провалили подготовку энергетики к зиме.

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В Киеве отключения света по графикам достигают 16–18 часов в сутки. С чем это связано?

Враг к середине октября фактически уничтожил всю электрогенерацию в Киевском регионе – это ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Трипольская ТЭС. Она и раньше была сильно повреждена – теперь её добили. Фактически в Киеве не осталось собственной крупной генерации.

Теперь враг пытается отрезать Киевский регион от общей объединенной энергетической системы посредством массированных ударов по подстанциям и высоковольтным линиям электропередач компании "Укрэнерго" – так называемому Киевскому энергетическому кольцу. Киев стал полностью зависимым от внешнего энергоснабжения – в этом и заключается вся проблема.

Скажите, насколько Киев вообще обеспечивает собственное энергопотребление – на 5%, 10%?

Где-то на 5% – по последней официальной информации господина Пантелеева, заместителя главы Киевской городской администрации, который занимается энергетикой. Если ему верить, Киев смог построить 70 МВт мощностей распределенной генерации. Потребность зимой – где-то 1 800–1 900 МВт, то есть в 25 раз больше.

В субботу сообщалось о попадании российских ракет по ТЭЦ. Насколько это могло повлиять на отключения, учитывая, что киевские ТЭЦ почти не производят электроэнергию?

Дело здесь в другом. По киевским ТЭЦ наносят удары, потому что от них зависят 1,5 млн потребителей. Сейчас идет подготовка к включению отопления. Видимо, Россия планирует сделать так, чтобы этого включения не произошло. Чтобы нельзя было подключить огромное количество жителей в зоне перечисленных ТЭЦ к отоплению и для этих жителей не начался отопительный сезон.

То есть мы можем сказать, что отопительный сезон не начнётся по графику, и он сейчас в Киеве под вопросом?

Я не могу так сказать – под вопросом или нет, потому что не могу брать на себя такую ответственность. Но это то, чего пытается добиться враг. Такие риски существуют. Окончательную информацию должны сообщить официальные органы: Киевская городская администрация, Кабинет министров или Минэнерго.

Графики отключений света в Киеве сейчас не совпадают с реальными отключениями. Свет может появиться на пару часов позже, чем было объявлено. С чем это связано?

Это связано с аварийной ситуацией в энергосистеме. Компания-поставщик, которая передает электроэнергию, – это ДТЭК "Электрические сети" – они выполняют распоряжения компании "Укрэнерго" в соответствии с законодательством. Когда поступает команда от "Укрэнерго" о том, что в системе что-то произошло, ДТЭК обязана ее выполнить. Поскольку у нас происходят постоянные перебои, возникают проблемы с ремонтами из-за повреждений, то такие команды поступают, и графики соответственно корректируются.

То есть мы можем сказать, что ситуация в энергосистеме настолько динамична, что меняется буквально каждые десять минут?

Она меняется постоянно, да. За этим следит диспетчерское управление компании "Укрэнерго". И в соответствии с изменением ситуации дает команды операторам системы распределения в регионах, чтобы они корректировали свои графики поставки электроэнергии.

Тогда не было бы логичнее вообще отказаться от графиков, которые обнародуют для населения, чтобы не вводить его в заблуждение?

Трудно сказать, что делать в такой ситуации. Графики – это хорошо, но сейчас их сложно составлять и сложно поддерживать. Их можно воспринимать как ориентир. Но стоит ли полностью отменять публикацию этих графиков? Если ситуация постоянно меняется, тогда, пожалуй, целесообразно их не публиковать, потому что они не соблюдаются. Когда ситуация несколько стабилизируется – тогда есть смысл их публиковать. Зависит от текущей ситуации в энергосистеме.

В сети сейчас фиксируются скачки напряжения до 400 В – насколько часто они могут происходить и насколько сильно могут повредить электрооборудование?

Электротехнике вредят любые скачки напряжения. Они учащаются, потому что система нестабильна. Враг каждый день осуществляет по несколько волн атак на энергетические объекты. Поэтому никаких прогнозов относительно стабильности давать нельзя.

Помимо отключения света, во многих районах Киева также пропала горячая вода. Можем ли мы тогда говорить о том, что киевские власти провалили подготовку к отопительному сезону?

В целом киевские власти не прогнозировали, когда это было необходимо, ситуацию в энергосистеме. Нужно было заниматься программой энергетической устойчивости города ещё с 2022 года. Но киевские власти, к сожалению, этим не занимались. Сейчас они что-то делают в пределах своих возможностей – больше, чем в прошлые годы. Но время уже упущено, и поэтому мы наблюдаем такую ситуацию. Они фактически на пятый год войны начали немного суетиться, а до этого практически ничего не делалось для обеспечения энергетической устойчивости города – или делалось совершенно недостаточно.

Мы говорим о ситуации в Киеве. Где еще в Украине фиксируются длительные отключения света?

Сейчас в Днепре, в Киеве и в Киевской области. В Днепре разрушили Приднепровскую ТЭС – она уже не вырабатывает электроэнергию, а подстанции там разрушены. Также в прифронтовых регионах всегда проблемы с энергоснабжением. На сегодняшний день самые масштабные отключения – это Киевский регион и Днепр.

Кто ещё может оказаться под угрозой масштабных отключений света – какие регионы Украины?

Одесский – это кандидат номер один. Далее Харьков, Харьковская область, Запорожье, Херсон. Все прифронтовые – Сумская область, Черниговская область. Западные регионы, на мой взгляд, не находятся под таким риском.

Напоследок – можно ли сейчас делать прогнозы по электроснабжению, по крайней мере на ближайшие несколько дней?

Такие прогнозы дать невозможно. Их никто не сделает, потому что прогнозы в первую очередь зависят от военной ситуации. И от планов врага, и от способности украинских Вооруженных Сил сбивать воздушные цели. Это главный фактор, который я, как эксперт по энергетическим рынкам, не могу предсказать.

справка Владимир Омельченко Директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко - директор энергетических программ «Центра Разумкова» Он является автором более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. С февраля 2007 г. был экспертом «Центра Разумкова», с 2013 года - директор энергетических программ.

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