Регионалы собирают подписи за отставку свободовца с должности вице-спикера

Фракция Партии регионов собирает подписи за отставку Руслана Кошулинского (ВО «Свобода») с должности вице-спикера Верховной Рады Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко.

«Мне известно, что подписи собираются. Но в каком состоянии работа, все такое прочее... По-видимому, на заседании фракции в понедельник сообщат», - сказал он.

На вопрос, почему начался сбор подписей за отставку Р.Кошулинского, В.Колесниченко сообщил, что недавно приехал в Киев, и подробностей, в частности, кто именно выступил инициатором отставки, не знает.

В свою очередь пресс-секретарь «Свободы» Александр Аронец на своей странице в Facebook написал, что «регионалы» собирают подписи за отставку Р.Кошулинского «из-за того, что оппозиция хочет отставки спикера Владимира Рыбака».

«Но весь казус ситуации заключается в том, что ни оппозиция, ни провластное большинство не имеют достаточно голосов. Поэтому вопрос в том, пойдут ли коммунисты на голосование с «регионалами» ради борьбы с "фашистами"? Но даже если и проголосуют, то голосов все равно не хватит», - написал А.Аронец.