Китай и Россия бросают вызов США в Арктике, – СМИ

Этот регион имеет решающее значение для национальной безопасности США.

Недавно в Санкт-Петербурге состоялась встреча глав правительств Китая и России, и одной из ключевых тем стало сотрудничество в Арктике. На этом фоне Пекин и Москва фактически бросают вызов Соединенным Штатам и их союзникам, пишет "Радио Свобода".

Издание отмечает, что в настоящее время в мире фактически существует восемь арктических государств, среди которых США и РФ. Однако Китай не входит в этот список. Эти восемь стран имеют территорию в регионе и выступают в качестве распорядителей. При этом Пекин с 2014 года официально заявляет о своих планах стать "полярной великой державой" к 2030 году. С тех пор Китай вкладывает значительные ресурсы в этот регион, преимущественно в российские проекты.

Однако Вашингтон категорически отвергает включение Китая в список арктических государств. Поскольку Арктика имеет решающее значение для национальной безопасности США по нескольким причинам. В регионе размещена американская система ПВО, важные объекты инфраструктуры. Также в Арктике находятся крупные запасы критически важных полезных ископаемых, необходимых для военных систем.

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Несмотря на это, Пекин продолжает наращивать своё влияние в регионе. В частности, КНР проводит совместные с РФ военные учения в Арктике, а также отправляет туда научно-исследовательские миссии. В настоящее время, отмечает издание, амбиции Пекина ограничены из-за того, что он не является членом "Арктического совета". Кроме того, из 8 стран-членов совета только РФ имеет тесные связи с Китаем. Впрочем, по мнению экспертов, на которых ссылается издание, Пекин будет продолжать свою деятельность в Арктике из-за ее растущего геостратегического значения.

"Для Китая Арктика не является приоритетом в сфере безопасности, так же как Индо-Тихоокеанский регион или западная часть Тихого океана. Арктика – это планирование будущего. Примерно через 10–20 лет, возможно, даже меньше, эти вопросы, касающиеся будущего управления Арктикой, станут гораздо актуальнее, поскольку Арктика тает", – подчеркнул Бобо Лу, внештатный научный сотрудник Австралийского института Лоуи.

Ситуация в Арктике: важные новости

Ранее Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса ВМС ВСУ, отмечал, что Россия начала строить мощный флот ледоколов для того, чтобы расширить свою экономическую зону в Арктике. Эксперт подчеркивал, что одной из целей Кремля в этом регионе являются значительные запасы полезных ископаемых.

Издание oilprice ранее писало, что путь в Арктику может спасти Путина, в частности, в его войне в Украине. Поскольку успехи на севере могут обеспечить Кремлю рост доходов от нефти и газа, необходимых для продолжения боевых действий против Украины.

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