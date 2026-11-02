Россия теряет контроль над Восточной Европой, но может получить Запад, – Forbes

Этому способствуют правые силы в Западной Европе.

Кремлевский диктатор Владимир Путин не только внимательно следит за выборами и протестами, происходящими по всей Европе, но и активно пытается повлиять на ситуацию. Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что РФ надеется посеять раздор в европейских странах, а также повысить рейтинги дружественных Москве политических партий. И хотя в 2026 году Путин потерял ряд союзников в Европе, впереди его могут ждать успехи, считает издание.

Издание отмечает, что ключевым поражением Путина в этом году стала смена власти в Венгрии, где Виктор Орбан долгое время играл на интересы Кремля. Также РФ потеряла союзника в Сербии, где после длительных протестов у власти ушел Александар Вучич. Кроме того, пишут журналисты, уже в следующем году РФ может потерять и своё влияние в Словакии, где досрочные выборы могут состояться уже в январе. И на данный момент, согласно опросам, партия пророссийского Роберта Фицо хоть и не сильно, но уступает оппозиции.

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Впрочем, пишет издание, пока Путин может надеяться на Западную Европу. Журналисты отмечают протесты во Франции, а также успехи ультраправых сил в Германии. Кроме того, пишет издание, Дональд Трамп демонстрирует все большую симпатию к РФ.

"Хотя Путин теряет некоторых из своих ближайших союзников в Восточной Европе, Россия находит новые возможности на Западе, где ультраправые партии и лидеры, симпатизирующие Москве, политически укрепляют свои позиции или уже находятся у власти. По мере того как Путин становится все более изолированным на восточном фланге Европы, он может найти новые возможности для формирования политического ландшафта на Западе", – отмечает издание.

Выборы на Западе

Напомним, в эти выходные президентские выборы прошли в Болгарии, где победу одержала пророссийская политик Илияна Йотова. Она получила 57,66% голосов, значительно опередив своего прозападного соперника Андрея Гюрова.

Тем временем в США завершается подготовка к промежуточным выборам. Издание Politico отмечает, что в случае поражения республиканцев на этих выборах Трамп может нанести удар по НАТО, и на этом фоне союзники уже готовятся к "худшему сценарию".

По словам дипломатов, Трамп также может пойти на сокращение взносов США в общий бюджет альянса, ограничить программу закупок вооружения для Украины (PURL), осуществляемую при поддержке НАТО, а также еще больше укрепить связи с Россией.

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