'Здесь не Сен-Тропе': почему французы боятся сельского ресторана Джорджа Клуни

Супруги планируют открыть заведение премиум-класса весной следующего года недалеко от своего семейного дома.

Небольшая французская деревня Котиньяк в Провансе, которую считают одной из самых красивых в стране, может столкнуться с наплывом знаменитостей, туристов и инфлюенсеров. Как пишет Express, причиной стало решение голливудского актера Джорджа Клуни и его жены Амаль открыть здесь элитный ресторан.

Котиньяк окружен виноградниками, оливковыми рощами и миндальными садами. В центре деревни – узкие улочки с цветами, разноцветные дома, кафе и рестораны. Также неподалеку возвышается 80-метровая скала, по которой можно прогуляться.

"Несмотря на то, что здесь проживает всего около двух тысяч человек, местное розовое вино известно далеко за пределами Франции", – говорится в статье.

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Один из семейных винодельческих брендов деревни – Maison Mirabeau – даже сотрудничает с престижной сетью частных клубов Soho House. Ее заведение в Котсуолдсе, в частности, любит Меган Маркл.

Как отмечается, Котиньяк давно привлекает знаменитостей, ищущих уединения и спокойного образа жизни. Здесь в свое время записывали альбомы Дэвид Боуи и группа Pink Floyd – в студии Miraval.

Однако местные жители опасаются, что открытие ресторана Клуни изменит атмосферу деревни. Они не хотят, чтобы тихое поселение превратилось в туристический центр с толпами гостей, инфлюенсерами и людьми, охотящимися за селфи со знаменитостями.

На странице Котиньяка в Facebook местная жительница Вероник Луизетти написала, что деревню "захватывают". Другая пользовательница призвала: "Пожалуйста, оставьте Котиньяк таким, каким он есть".

Издание Var-Matin опросило жителей о будущем ресторане. Некоторые опасаются, что цены в нем будут слишком высокими для местных жителей. Лили Джейн предположила, что заведение будет "только для VIP-персон и друзей Джорджа".

Открыть итальянский ресторан премиум-класса супруги планируют весной следующего года недалеко от своего семейного дома. Предыдущее заведение на этом месте предлагало пиццу из дровяной печи и доступные мясные блюда. В свою очередь, новый ресторан, как ожидается, будет отличаться изысканным меню и более высоким уровнем обслуживания.

Житель деревни Жосс Гид считает, что популяризация Котиньяка может иметь и негативные последствия – в частности, привести к утрате его самобытности. В качестве примера он привел Сен-Тропе, которое когда-то было небольшой рыбацкой деревушкой.

В то же время владелица винодельни Maison Mirabeau Джини Кронк приветствовала перспективу появления новых рабочих мест. Однако она надеется, что Котиньяк сохранит спокойную атмосферу.

"Нельзя отрицать, что после открытия ресторана люди захотят приехать сюда, чтобы увидеть Джорджа. Мы только надеемся, что все будут вести себя уважительно и помогут сохранить дух нашего сообщества. Мы – бывшая рыбацкая деревня, а не Сен-Тропе. У нас нет огромной виллы Chanel и толп туристов", – сказала 53-летняя Кронк изданию The Sun.

Однако не все жители настроены скептически. Некоторые считают, что ресторан поможет оживить деревню, привлечет посетителей и предоставит дополнительные возможности местным предпринимателям.

Мэр Котиньяка Жан-Пьер Веран рассказал изданию Nice-Matin, что в ресторане обустроят террасу, а обеденный зал можно будет бронировать для частных мероприятий, в частности во время приемов знаменитостей.

По словам мэра, он обсудил проект с супругами Клуни и не возражал против его реализации, поскольку считает, что он может быть полезен для всего сообщества.

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