Новейший российский Су-57 взорвался прямо на аэродроме: в ГУР назвали возможную причину

Причиной взрыва или серьезного повреждения двигателя может стать использование топлива ненадлежащего качества.

На российском военном аэродроме "Ахтубинск" 29 октября 2026 года во время запуска двигателей взорвался новейший многоцелевой истребитель Су-57. Ориентировочная стоимость такого самолета составляет около 150 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что Су-57 оснащен двухконтурным турбореактивным двигателем АЛ-41Ф1, известным также как "изделие 117". Одной из возможных причин взрыва или критического повреждения двигателя может быть использование топлива ненадлежащего качества, отмечают в разведке.

Ранее ГУР сообщало, что из-за украинских ударов на большие расстояния по российской нефтяной инфраструктуре сокращается внутреннее производство авиационного керосина. В результате Россия всё больше зависит от импорта авиационного топлива.

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Теперь военная разведка раскрыла одну из схем, с помощью которых государство-агрессор пытается компенсировать дефицит топлива. Речь идет о морских поставках бензина и авиационного топлива с индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy в Вадинари.

"В настоящее время военная разведка раскрывает очередную логистическую схему, которую государство-агрессор Россия применяет для морского импорта бензина и авиационного топлива с Вадинарского НПЗ Nayara Energy (Индия)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 49,13% акций этой компании принадлежат российской государственной "Роснефти". Сам завод является одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти.

По данным ГУР, 22 августа 2026 года танкер российского теневого флота GRIF (IMO 9332028), находящийся под санкциями ЕС, Швейцарии, Украины, Великобритании и Канады, вывез с НПЗ в Вадинаре почти 40 тыс. тонн авиационного топлива Jet A-1.

В начале сентября 2026 года этот груз перегрузили по схеме STS (ship-to-ship), то есть с одного судна на другое, на танкер HALCYON (IMO 9263693). Судно также находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Украины и Канады.

Перевалка состоялась в рейдовой зоне у восточного побережья Малайзии, недалеко от восточного входа в стратегически важный Сингапурский пролив. Эта акватория является одной из крупнейших зон непрозрачной морской торговли в мире и ведущим центром перевалки грузов между танкерами.

Уже 23 сентября 2026 года судно HALCYON доставило из Малайзии в российский порт Находка более 37 тыс. тонн авиационного топлива.

Груз разгрузили на терминале ООО "РН-Морской терминал Находка" (ИНН 2508070844), который не находится под санкциями. Ранее на этом месте располагалась Находкинская нефтебаза.

"РН-Морской терминал Находка" – крупное дочернее логистическое предприятие "Роснефти" в Приморском крае. Его основная специализация – перевалка и транспортировка нефтепродуктов.

За авиазаправочное направление в структуре "Роснефти" отвечает ООО "РН-Аэро" (ИНН 7705843041). Компания находится под санкциями Японии, ЕС, Швейцарии, Великобритании и Украины.

В рамках государственного контракта на производство многоцелевых истребителей Су-57 "РН-Аэро" поставляет авиационное топливо для ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Это предприятие также находится под санкциями США, Канады, Швейцарии, ЕС, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Украины.

Отмечается, что летом 2026 года российский диктатор Владимир Путин подписал указ, которым официально разрешил скрывать информацию о деятельности и объемах поставок "РН-Аэро" и ряда других структур "Роснефти". В перечень, в частности, вошли Туапсинский НПЗ и морские терминалы компании.

Jet A-1 является аналогом российско-советского авиационного топлива ТС-1 и РТ, предназначенного для газотурбинных авиационных двигателей. Оно полностью совместимо с российскими военными самолетами, в частности с МиГ-29, Су-34 (НВО), Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М и Ту-95МС (МСМ).

Кроме того, Jet A-1 может использоваться для заправки реактивных ударных беспилотников "Герань-4" и "Герань-5", оснащенных турбореактивными двигателями Telefly TJ2000A (TF-TJ2000A) или их российскими аналогами ТРД-2000.

ГУР также располагает документальными подтверждениями использования этого топлива российской военно-транспортной авиацией. В частности, самолеты Ил-76МД-90А с двигателями ПС-90А-76, которые Минобороны РФ использует для перевозки вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактических ракетных комплексов, заправляются топливом стандарта Jet A-1. При этом производитель рекомендует для них топливо ТС-1, соответствующее ГОСТ 10227-86.

Потеря Су-57 Россией - что известно

Напомним, недавно появилась информация о том, что истребитель пятого поколения Су-57 сгорел 29 октября на аэродроме Ахтубинск в Астраханской области. Сообщалось, что самолёт загорелся из-за нештатной ситуации, возникшей во время запуска двигателя. Борт загорелся ещё до того, как успел подняться в воздух. Отмечалось, что это уже четвёртый известный случай в 2026 году, когда Су-57 был поражён или потерян.

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