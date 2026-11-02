'Период мира закончился': дочь Келлога сделала громкое заявление о новой войне РФ

Меган Моббс призвала не полагаться исключительно на дипломатию, а усилить военную поддержку Украины и санкционное давление на Москву.

Дочь бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога, ветеран армии США Меган Моббс считает, что Запад уже втянут в многовекторное противостояние с Россией, Ираном и Китаем.

По ее словам, борьба выходит далеко за пределы боевых действий в Украине: Москва усиливает гибридные операции и кибератаки против европейских стран и союзников, а также помогает атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке. Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".

"Период мира закончился", – так Моббс охарактеризовала нынешнюю ситуацию в мире.

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По её мнению, противостояние уже не ограничивается непосредственными боевыми действиями в Украине. Оно имеет несколько направлений и вовлекает различных участников.

Ветеран обратила внимание на активизацию российских гибридных операций и кибератак против европейских государств и стран-союзниц. Кроме того, она заявила, что Россия помогает осуществлять атаки на американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Моббс подчеркнула, что западные страны должны осознать масштаб этого противостояния и пересмотреть подходы к безопасности. В то же время, по её словам, в западных столицах до сих пор ограниченное понимание того, как именно можно достичь мира.

"Мы должны смотреть на ситуацию трезво и четко понимать: борьба идет за всех людей на Западе, которые верят в идеалы демократии и свободы", – подчеркнула она.

Отдельно Меган Моббс высказала мнение, что российский лидер Владимир Путин не демонстрирует готовности прекратить войну, а стремится её расширять и усиливать.

Поэтому, по её убеждению, одних дипломатических договоренностей недостаточно – на Россию нужно оказывать реальное давление. Моббс отметила, что Москва умеет создавать видимость переговорного процесса, не демонстрируя подлинного стремления к договоренностям.

По её словам, такая тактика может влиять на информационное поле и приводить к непродуманным политическим решениям на Западе.

Дочь Келлога считает, что поддержка Украины должна оставаться последовательной. Речь идет о военной помощи, разведданных и необходимом вооружении.

Также она выступает за ужесточение санкций против России. По мнению Моббс, экономическое давление может сделать продолжение войны слишком дорогостоящим для Кремля.

Другие заявления дочери Келлога

Как сообщал УНИАН, ранее дочь Келлога выражала уверенность, что визит в Украину специальных посланников президента Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера может изменить их представление о нашей стране.

"Моя большая надежда и горячее желание – чтобы Уиткофф и Кушнер приехали сюда и осознали, как ошибались, что они не понимали и не могли оценить стойкость украинского народа, не понимали, что происходит и за что борется Украина", – сказала Моббс перед визитом.

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