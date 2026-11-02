Зеленский назвал Трампу условие для прекращения ударов по российским НПЗ

Зеленский подчеркнул, что Украина прекратит атаки на такой срок, на который ее обеспечат ракетами Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, как того требует президент США Дональд Трамп, – но только на такой срок, на который США обеспечат ее ракетами Patriot для защиты.

В интервью телеканалу Fox News Зеленский сообщил, что провел "несколько различных" обсуждений этого вопроса с президентом США и его помощниками.

"Мы сказали: мы не можем не отвечать, когда Россия атакует нашу энергетическую инфраструктуру, когда она убивает наших людей, наносит удары по объектам электроэнергетики, газовой отрасли, нефтеперерабатывающим заводам – по всему", – заявил он.

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Президент подчеркнул: Украина готова прекратить атаки, если Россия также остановит удары по украинской энергосистеме.

"Есть и другой вариант: предоставьте нам ракеты Patriot. Мы найдем средства – это не просто просьба о помощи... Мы готовы за них заплатить", - сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина прекратит атаки на такой срок, на который ее обеспечат ракетами.

"Если вы хотите, чтобы мы не атаковали российские НПЗ месяц, дайте нам Patriot на месяц", - отметил он.

Атаки по российским НПЗ

Украина в течение двух недель воздерживалась от ударов по российским НПЗ по просьбе администрации президента США, однако Россия не прекратила атаки по гражданской инфраструктуре.

В пятницу ВСУ возобновили удары и за три дня поразили три НПЗ, выведя из строя около 10% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Совокупная годовая мощность трех атакованных НПЗ – Кстовского, Новокуйбышевского и "Башнефть-Новойл" – составляет около 33 млн тонн нефти.

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