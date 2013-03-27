Богатырева утверждает, что жалоб на работу скорой помощи нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции в Кабинете министров министр здравоохранения Раиса Богатырёва.

"Все случаи обслуживаются. У нас нет жалоб на медиков, работников скорой медицинской помощи, что они или обслужили некачественно, или приехали с опозданием. Люди понимают все. Если мы не могли добраться, мы передавали вызовы в службы чрезвычайных ситуаций, которые имеют более мощные возможности, чтобы добраться в то или иное место. Это единичные случаи, но без медицинской помощи никто не остался", - заверила Р.Богатырёва.