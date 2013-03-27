Богатырева утверждает, что жалоб на работу скорой помощи нет
12:31, 27 марта 2013Общество
668
Министерство здравоохранения не получало жалоб граждан на работу работников скорой помощи во время стихии.
Раиса Богатырева жалоб не получала
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции в Кабинете министров министр здравоохранения Раиса Богатырёва.
"Все случаи обслуживаются. У нас нет жалоб на медиков, работников скорой медицинской помощи, что они или обслужили некачественно, или приехали с опозданием. Люди понимают все. Если мы не могли добраться, мы передавали вызовы в службы чрезвычайных ситуаций, которые имеют более мощные возможности, чтобы добраться в то или иное место. Это единичные случаи, но без медицинской помощи никто не остался", - заверила Р.Богатырёва.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter